Başkan Günel, Pazar Yeri ve Otogar esnafı ile bayramlaştı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kurban Bayramı öncesi Kapalı Pazar Yeri ile otobüs terminali esnafını ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kurban Bayramı öncesi Kapalı Pazar Yeri ile otobüs terminali esnafını ziyaret etti. Esnafın bayramını kutlayan Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nın hak ettiği yere ulaşması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Her fırsatta hemşehrileriyle ve esnafla bir araya gelerek sohbet eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Kurban Bayramı öncesi son durağı Kapalı Pazar Yeri oldu. Pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak esnafla sohbet eden Başkan Ömer Günel'e ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve birim müdürleri eşlik etti. Esnafın Kurban Bayramını kutlayan Başkan Ömer Günel, Kapalı Pazar Yeri ile ilgili sıkıntıların çözüme kavuşabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ziyarette, vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kirazlı içme suyu ve isale hattı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak çalışma tamamlandı. Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki doğal kaynaklar kente ulaştırılacak. 20 kilometre uzunluğundaki hattın yapımı için 19.7 milyon lira yatırım yapıldı" dedi.

Kuşadası'nın gelişmesi, büyümesi ve yeni turizmin merkezi olması için yoğun bir çalışma başlattıklarını sözlerine ekleyen Başkan Ömer Günel,"Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek ve gerek ulusal gerekse de uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmasını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Kuşadası'na 30 yıldır çivi çakılmadı. Belediye olarak Türkmen Mahallesi'nin ve turistik çarşıların ardından İkiçeşmelik Mahallesi'nin alt ve üst yapısını yenilemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enver Reis Caddesi'nin alt ve üst yapısını bütünüyle yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

Başkan Ömer Günel'in ikinci adresi ise Kuşadası Otobüs Terminali oldu. Başkan Ömer Günel, terminalde bulunan tüm yazıhaneleri ve işletmeleri ziyaret ederek esnafın ve çalışanların bayramını kutladı. Otogar esnafıyla da sohbet eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası'na kent meydanı kazandıracaklarını belirterek şöyle konuştu: "Kent meydanları insanların bir araya gelip sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderdikleri alanlardır. Bu alanlar ortak kent kimliğinin ve kültürünün oluşması açısından son derece önemlidir. Kuşadası'nın en büyük eksikliklerinden biri de bugüne kadar yapılamamış olan bir kent meydanıdır. Belediye hizmet binasını yıkarak kent meydanı yapacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı