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Başkan Günel, öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Günel, öğrencilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 'Kara Kış Destek' kampanyası kapsamında kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için ücretsiz verilen akşam yemeğine katıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 'Kara Kış Destek' kampanyası kapsamında kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için ücretsiz verilen akşam yemeğine katıldı. Öğrencilerle sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Ömer Günel, " Türkiye'nin ekonomik açıdan çok zor günler yaşadığı bu dönemde Kuşadası Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından ARYA A.Ş.'nin Gazibeğendi tesislerinde üniversite öğrencilerine yönelik verilen ücretsiz akşam yemeği devam ediyor. Kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla yaşama geçirilen uygulama 1 haftayı geride bıraktı. Proje kapsamında bugüne kadar uygulamadan yaklaşık 1000 öğrenci yararlandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel haftanın ilk akşam yemeğinde üniversite öğrencilerini yalnız bırakmadı. Öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet eden Başkan Ömer Günel'e öğretim üyeleri de eşlik etti. Yemekten sonra öğrencilere çay ve kahve ikramında bulunuldu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında üniversite öğrencilerinin geldiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kentimizdeki üniversite öğrencilerimizin ekonomik sorunlarını bir nebze de olsun hafifletmek için geçtiğimiz hafta akşam yemeği ikramına başladık. Bugün kendilerine ben de eşlik ettim ve bundan çok büyük keyif aldım. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olduğumuz için çok mutluyum. Dışarıda kara kış, Kuşadası'nda dayanışma var" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Günel, öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Günel, öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Günel, öğrencilerle bir araya geldi

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Ömer Günel, Üniversite, Kuşadası, Türkiye, Ekonomi, Haber

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