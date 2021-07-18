Başkan Günel muhtarlar ile buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahallelerde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, "Muhtarlar olarak Kuşadası ile gurur duyabilirsiniz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kentte görev yapan muhtarlar ile yaptığı istişare toplantılarına devam ediyor. Mahallelerde yaşanan sorunların daha hızlı ve kalıcı bir biçimde çözülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıların sonuncusuna Erkan Yücel Sahnesi ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Başkan Ömer Günel'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu ile Remzi Çengel ve birim müdürleri katıldı. Mahallelerdeki yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarının ele alındığı toplantıda muhtarlar yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Belediye Başkanı Ömer Günel'e aktardı. Başkan Ömer Günel ise muhtarlara kente yaptıkları turizm yatırımları ile gerçekleştirmeyi hedefledikleri çeşitli projelerden bahsetti.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri günden bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Ben ve ekip arkadaşlarım Kuşadası'nı güzelleştirmek için hiç durmadan mesai harcıyoruz. Mesaimizde Aydın Büyükşehir Belediyesi de bize omuz veriyor. Kırılması zor bir rekorun altına imza atıp Kuşadası'nda 2 yılda 135 kilometre yol yaptık. Türkmen Mahallesi'ndeki alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını tamamladıktan sonra, sezon başlamadan turistik çarşılarımızı da bitirdik. Şimdi İkiçeşmelik Mahallesi'ni baştan aşağıya yenileyeceğiz. Çalışmalar bittiğinde İkiçeşmelik Paris gibi olacak. Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimizde de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı yatırımları sürüyor. Güçlü bir Kuşadası için 5 yılın son gününe kadar var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz Kuşadası'nı Türkiye'nin en renkli turizm kentlerinden biri haline getirmek. Görev süremizin bitmesine 3 yıl kaldı. Bu süre tamamlandığında artık başka kentler kendisini bizimle kıyaslar olacak. Muhtarlar olarak Kuşadası ile gurur duyabilirsiniz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı