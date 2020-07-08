Başkan Günel, medya mensupları ile buluştu
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Başkan Günel, medya mensupları ile buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın ve Kuşadası'nda görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Günel, medya mensupları ile buluştu
08.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:32

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın ve Kuşadası'nda görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıya çeşitli gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda çalışan 48 medya mensubu katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın, Kuşadası ve çevre ilçelerde görev yapan basın mensuplarıyla buluştu. Toplam 48 gazetecinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Başkan Ömer Günel'e, Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim eşlik etti. Buluşmada gazetecilere Kuşadası Belediyesi'nin 15 ay içerisinde yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi. Başkan Ömer Günel, yaklaşık 1 saat süren 2019 yılı faaliyet sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hatalı iş yapmadık"

Göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede Kuşadası'nın çehresini değiştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Saklayacak bir şeyi olan korkar. Benim saklayacak bir şeyim yok. O nedenle bugün sizlerle birlikteyim. Güzel ilçemiz Kuşadası 30 yıllık uykusundan uyandı. Değişim kentimizin hemen her köşesinde görülebiliyor. Uzun yıllardır hizmet girmeyen mahallelerimizin sorunlarını giderdik. Bunlardan en önemlisi ilçemizin kalbi Türkmen Mahallesi'ydi. Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte bölgenin tüm alt ve üst yapısını yeniledik. Çalışmalar birkaç sokakta sürüyor. Birçok parkımızı yeniledik. Kentimize yeni yeşil alanlar kazandırdık. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Fakat hatalı iş yapmadık" dedi.

"Trafik sakinleştirme projesi hayata girdi"

Kuşadası'nın en önemli sorunlarından olan şehir içi trafik problemine önemli bir dokunuş yaptıklarının altını çizen Başkan Ömer Günel, "Kentimizin şehir içi trafiği özellikle yaz aylarında büyük bir çileye dönüşüyordu. Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz 'Trafik Sakinleştirme Projesi' sayesinde ilçemiz rahat bir nefes aldı. 6 etaptan oluşan projenin 4 etabını tamamladık. Son iki etabı yine Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte gerçekleştireceğimiz sahil düzenleme projemizle ilintili. Önümüzdeki süreçte Trafik Sakinleştirme Projesi'nin faydalarını tüm vatandaşlarımız görecek" diye konuştu.

"Turizmi canlandıracağız"

İlçe turizmini hak ettiği yere getirmek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, "Kuşadası denildiğinde akla ilk olarak turizm gelir. Biz bu algıyı yaşatmak için de çalışıyoruz. Turizmle anılan kentimizi sektörde hakettiği yere getirmek istiyoruz. Bu kapsamda sektör temsilcileri ve ilgili tüm kurumlarla projeler yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise'un 54. Genel Kurul'unun ilçemizde yapılmasını sağladık. Bu olay ilçe turizmimiz için atılmış önemli bir adımdı" dedi.

"Esnafla rekabet etmeyeceğiz"

Belediyelerin esnafla rekabet oluşturacak işletmeler açmasını doğru bulmadığını belirten Başkan Ömer Günel, "Belediyemize bağlı ARYA Turistik AŞ'nin kapatılacağı doğru değildir. Fakat küçülmeye gideceğiz. Biz o şirketi 13 Milyon Türk Lirası borçla devraldık. Bugüne kadar kar etmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik. Vatandaşlarımızın sıklıkla ziyaret ettikleri çay bahçeleri ve Gazi Beğendi tesisi haricinde diğer işletmeleri ihale yoluyla kiraya vermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"İllegal yapılarla hiçbir işim olmadı"

Hakkında yapılan suçlamalara da yanıt veren Başkan Ömer Günel, "Avukatlık önemli bir meslektir. Savunmasını yaptığım birçok insan oldu. Katili savunan avukatı katillikle suçlamak ne kadar doğruysa benim hakkımda yapılan suçlamalarda o kadar doğrudur. Benim alnım açık başım dik. Şimdiye kadar illegal yapılarla hiçbir ilişkim olmadı" dedi.

"Tarımda yerel üretimi teşvik ettik"

Kuşadası'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Kentimiz iklimi ve verimli topraklarıyla tarımın merkezi olabilecek bir yapıya sahip. Biz bu doğal değeri kullanabilmek için yerel üreticimize öncülük yaptık. Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta faaliyete soktuğumuz Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sergi Alanı ile yerel üreticiyle tüketiciyi buluşturduk. Adabahçe projemiz ile yerel üretimi teşvik ettik. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan 21 dönümlük belediye arazimizi tarım alanı olarak hazırladık. Yaklaşık 1 ay içerisinde 7 dönümlük bir alana 6 bin 500 adet yerli fide ektik. AdaMarket Ekspres aracını faaliyet soktuk. Yerel üreticiden temin ettiğimiz doğal ürünleri haftanın her günü faklı bir mahallemizde uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi sürecini en iyi şekilde yönettik"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadeleyi en iyi şekilde yürüttüklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel sözlerine şöyle devam etti: "Korona virüs (Covid-19) nedeniyle insanlık olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Biz Kuşadası Belediyesi olarak tüm süreci en iyi şekilde yönettiğimizi düşünüyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarına hiç ara vermedik. Hemşehrilerimize emek atölyelerimizde dikilen maskelerimizden 400 bin adetini ücretsiz olarak dağıttık. Türkiye'de ilk olarak çocuk maskesi bizim atölyelerimizde dikildi. Çocuk maskesi üreten tek belediyeyiz. Çalışmalarımız anketlere de yansıdı. Pandemi sürecini en iyi yöneten dördüncü ilçe belediyesi seçildik" diye konuştu.

"Büyükşehir ile uyum içerisinde çalışıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu hiç kopartmadıklarını beliren Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle tamamladı: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ilk günden bu yana hep yanımızda oldu. Eksikliğimi hiç hissetmedik. Büyükşehir Belediyemizle bir yıldır uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu hep böyle devam edecek" - AYDIN

Kaynak: İHA

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