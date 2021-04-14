Başkan Günel, "Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz"
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Başkan Günel, "Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Günel, 'Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz'

Kuşadası Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte köpek eğitim parklarında ilaçlama çalışmasına başladı.

Kuşadası Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte köpek eğitim parklarında ilaçlama çalışmasına başladı. Can dostlarının sağlığını korumak amacıyla yürütülen ilaçlama çalışması hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi ile Türkmen mahallelerinde yaşama geçirdiği köpek eğitim parklarının temizliği ve hijyeni için çalışmayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin temizliği ve bakımı yapılan köpek eğitim parklarında havaların ısınmaya başlaması ile birlikte dış parazit, kene ve pireye karşı ilaçlanıyor. Hayvanların sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanıldığı çalışmada parkların bakım ve onarımı da yapılıyor. Eskiyen köpek oyun üniteleri ile bankların yerine yenileri monte edilirken, suluklar temizlenip uzayan çimler kesiliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri günden bu yana can dostların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları için çaba sarf ettiklerini belirterek, "İnsanların en sadık dostları olan köpekler için kentimizde yeni yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de bulundukları ortamın olabildiğince sağlıklı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü biz Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Günel, 'Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz'
Başkan Günel, 'Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz'
Başkan Günel, 'Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz'
Başkan Günel, 'Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz'
Başkan Günel, 'Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz'
Başkan Günel, 'Kuşadası'ndaki her canlıdan sorumluyuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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