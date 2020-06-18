Başkan Günel, Kılıçdaroğlu'nun telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi süreci sebebi ile belediye başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile toplantı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi süreci sebebi ile belediye başkanlarıyla telekonferans yöntemi ile toplantı düzenledi.

Toplantıya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Ege Bölgesi'ndeki CHP'li belediye başkanları katıldı. Toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte online toplantımızı gerçekleştirdik. Kentimizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi ve pandemi sürecinde yaptıklarımızı paylaştık. Her zaman yanımızda olan Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA