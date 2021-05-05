Başkan Günel, Kılıçdaroğlu'na belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıya katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde video konferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıya katıldı. Başkan Ömer Günel, toplantıda yaşama geçirdikleri projeler ve pandemi döneminde yürüttükleri çalışmalar hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Bölgesi'ndeki CHP'li belediyelerin başkanlarıyla dijital ortamda bir toplantı gerçekleştirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de toplantıya katılarak yaşama geçirdikleri projeler ve pandemi döneminde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kovid-19 ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Ömer Günel "Pandemi koşullarını fırsata çevirerek kentimizi güzelleştirmek için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.

"Kentimizi turizm sezonuna hazırladık"

Koronavirüs salgınının en çok turizm sektörünü yaraladığına dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Turizm rakamlarımız normal şartlarda iyi gözüküyor. Ancak pandeminin gidişatıyla ilgili kaygılar var. Tüm esnafımız gelişmeleri bekliyor. Geçen hafta Antalya'da gerçekleşen Lastminute Fuarı'na katıldık. Ruslar ülkemize gelmek için normalleşme sürecinin başlamasını bekliyor. Geçen sene Kuşadası'nda 8'inci sırada olan Rus pazarı bu sene 2'nci sıraya yükseldi. Ukraynalılar da aynı bekleyişteler. Önümüzdeki hafta Ukrayna'da düzenlenecek fuara katılacağız. Kruvaziyer konusunda da aynı durumdayız. Rezervasyonlar var fakat pandemi koşulları engel oluyor. Haziran ayında gemi gelmesini bekliyoruz. Biz Kuşadası Belediyesi olarak pandemi koşullarına rağmen kentimizi turizm sezonuna hazır hale getirdik. Turistik çarşılarımızda alt ve üst yapı yenileme çalışması yürüttük. Plajlarımızı da aynı şekilde sezona hazırladık" diye konuştu.

"Sosyal yardımlarımız aralıksız sürdü"

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak pandemi döneminde vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Her zaman yanlarında olmaya çalıştık. Sosyal yardımlarımız aralıksız sürdü. Temizlik ve hijyen çalışmalarımız rutin olarak devam etti ve ediyor. Geçtiğimiz sene tarım alanında büyük bir atılım gerçekleştirerek 'Adabahçe' adıyla bir proje yaşama geçirdik. Proje kapsamında daha önceden kullanılmayan belediyemize ait tarım arazilerini faaliyete soktuk. Arazileri çevre mahallelerdeki tarım kooperatifleriyle ortaklaşa işliyoruz. Elde edilen mahsulleri ise yine proje ile bağlantılı bir iş olan Ada Market Ekspres aracı ile vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. 30 Ekim tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Kuşadası'nı da etkiledi. Depremin ardından tüm ekiplerimizle sahadaydık. Vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Daha sonra ise kentsel dönüşüm müdürlüğü kurduk. Hasar görmüş binaların hızlı bir şekilde dönüşümüne destek vermek istedik. Hem de kentimizde geleceğe yönelik projeleri denetlemek istedik. Ayrıca kentsel dönüşümü teşvik etmek istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı