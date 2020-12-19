Başkan Günel'in girişimyle Türkiye'nin üçüncü büyük cemevi tamamlanıyor
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Başkan Günel'in girişimyle Türkiye'nin üçüncü büyük cemevi tamamlanıyor

19.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:56
Başkan Günel'in girişimyle Türkiye'nin üçüncü büyük cemevi tamamlanıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yapımına 23 yıl önce başlanan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret ederek hayırseverlerin desteğiyle sürdürülen çalışmaları inceledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yapımına 23 yıl önce başlanan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret ederek hayırseverlerin desteğiyle sürdürülen çalışmaları inceledi. Burada Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Kuşadası Cemevi'nin Türkiye'nin 3'üncü büyük cemevi olacağını belirterek "İbadethanenizi yeni yüzüyle Nisan ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

Yapımına 23 yıl önce başlandığı halde pek çok eksiği bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'nde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla başlatılan çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Eksikleri tamamlanan ve 3 katı yeniden düzenlenen Cemevi, Nisan ayında 16 misafirhane, bir idari bölüm, 300 metrekarelik cem salonu, 250 kişilik konferans ve tiyatro salonu ile çeşitli eğitimlerde kullanılacak 5 derslik ile kapılarını açacak. Kuşadası Cemevi, yapım çalışmaları tam anlamıyla bittikten sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük cemevi olma özelliğini taşıyacak. Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yer alan cemevinin yeni yüzüyle 2021 yılı Nisan ayında hizmete açılması planlanıyor.

Başkan Günel, " Sözümüzü tuttuk "

Cemevi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili olarak incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Alevilerin Kuşadası'nın önemli bir bileşeni olduğunu belirterek "23 yıldır tamamlanamamış olan bir cemevi Kuşadası'nda yaşayan 20 bin Alevi ve Bektaşi vatandaşımıza yapılmış bir ayıptı. Bu cemevi her dönem siyasete alet oldu. Her gelen belediye başkanı cemevinin yapımını tamamlayacağını söyledi. Fakat bir çivi bile çakılmadığına hep beraber tanıklık ettik. Cemevinin yapımının bitmemesi beni de çok üzen bir durumdu. Adaylık dönemimde cemevimizi tamamlayacağımıza dair bir söz vermiştim. Dün ne dediysem bugün de arkasındayım. Bugün o sözü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde bulunan hayırseverlerle birlikte binanın fiziki koşullarını düzeltmek, ihtiyaçları ve eksikleri gidermek için gerekli desteği sunduk. Alevi dostlarımızın ibadetlerini yerine getirebileceği, özel günlerinde bir araya gelebilecekleri ve kültürlerini yaşatabilecekleri cemevimizi Nisan ayında hizmete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Çalışmalar son aşamaya geldi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç ise Kuşadası Cemevi'nin inşasının tamamlanmasına öncülük eden Belediye Başkanı Ömer Günel ve tüm hayırseverlere teşekkür ederek "Cemevimiz yaklaşık 23 senedir tamamlanmayı bekliyordu. 2000'li yılların başlarında kabası tamamlanan cemevimize o süreçten sonra sadece hayırsever hemşehrilerimizin destekleriyle bir şeyler yapılabilmişti. Belediye Başkanımız Ömer Günel'in öncülüğünde ibadethanemizin inşasını tamamlamak için bir seferberlik başladı. 6 ay gibi kısa bir sürede cemevimizde çalışmalar son aşamaya geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Başkan Günel'in girişimyle Türkiye'nin üçüncü büyük cemevi tamamlanıyor
Başkan Günel'in girişimyle Türkiye'nin üçüncü büyük cemevi tamamlanıyor
Başkan Günel'in girişimyle Türkiye'nin üçüncü büyük cemevi tamamlanıyor
Başkan Günel'in girişimyle Türkiye'nin üçüncü büyük cemevi tamamlanıyor
Başkan Günel'in girişimyle Türkiye'nin üçüncü büyük cemevi tamamlanıyor
Başkan Günel'in girişimyle Türkiye'nin üçüncü büyük cemevi tamamlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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