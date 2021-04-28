Başkan Günel, hukuk mücadelesini sürdürüyor
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Başkan Günel, hukuk mücadelesini sürdürüyor

Başkan Günel, hukuk mücadelesini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediyesi, gerçek dışı iddialarla kurum ve çalışanlar ile ilgili olumsuz algı yaratmaya yönelik yayın yapan kişilere karşı başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, gerçek dışı iddialarla kurum ve çalışanlar ile ilgili olumsuz algı yaratmaya yönelik yayın yapan kişilere karşı başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye kadroları ile ilgili çıkan asılsız haberlerle ilgili olarak bulunulan 10 ayrı suç duyurusuna bir yenisi daha eklendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir gazeteci hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatı aracılığıyla Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, sosyal medya hesaplarında Başkan Ömer Günel hakkında gerçeklikle bağdaşmayan haberlere yer veren eski bir gazeteci hakkında Türk Ceza Kanunu'nun masumiyet karinesi ilkesini düzenleyen 271 ve soruşturmanın gizliliği ilkesini düzenleyen 285'inci maddeleri kapsamında cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunuldu.

Başkan Ömer Günel, şahsına, temsil ettiği kuruma ve çalışma arkadaşlarına yönelik iftira niteliği taşıyan yalan haberler yapan kişilere karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek "Kimsenin bu kentin gelişimi için gece gündüz çalışan Kuşadası Belediyesi kadroları ile ilgili yalan ve karalama kampanyası yürütmesine izin vermeyeceğiz. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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