Başkan Günel: "Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık"
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Başkan Günel: "Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık"

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Yerel

Başkan Günel: "Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık" Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını tamamladıkları kentin turistik çarşılarında incelemelerde bulundu.

Başkan Günel: "Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık"

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını tamamladıkları kentin turistik çarşılarında incelemelerde bulundu.

Çarşı esnafıyla fikir alıverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, "Amacımız esnafımızın uzun yıllar boyunca alt ve üst yapı sorunu yaşamaması" dedi. Çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında yürütülen alt ve üst yapı yenileme çalışmaları tamamlandı. 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalar kapsamında Barlar Sokağı, Bülent Çağatay, Sevgi, Öge, Sabucalı sokaklar ile Kahramanlar Caddesi, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nın internet, telefon, elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları bütünüyle yenilendi. Bölgeye Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 500 metre yağmur suyu hattı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından ise 3 bin 600 metre içme suyu hattı döşendi. Altyapı yenileme işlemleri tamamlanan cadde ve sokaklara Kuşadası Belediyesi tarafından kentin tarihi dokusuna uygun 30 bin metrekare doğal taş döşendi. Alt ve üst yapı çalışmalarının ardından çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirildi. Kent mobilyaları da tümüyle yenilenen bölgede ayrıca Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj çalışması yürütüldü.

"Kuşadası misafirlerini bekliyor"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yenileme çalışmaları tamamlanan turistik çarşılardaki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Başkan Ömer Günel'e Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ali Genç, Özgün Limoncu, Volkan Alkış, Kent Estetik Kurulu Başkanı Levent Köylü eşlik etti. Bir süre çarşı esnafıyla fikir alışverişinde bulunan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde değişiyor ve güzelleşiyor. Kentimizin turistik çarşılarında yürüttüğümüz alt ve üst yapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Projeye sonradan dahil ettiğimiz Kahramanlar Caddesi'nin Adalızade Mezarlığı'na uzanan kısmında ufak tefek işlerimiz kaldı. Esnafımızın taleplerini dikkate alarak gerekli çalışmaları da yapacağız. Esnaf ve vatandaşlarımızın kullanımı için hazırlattığımız gölgelikler imalat aşamasında. Önümüzdeki günlerde onların montajı da yapılacak. Çarşılara her dokunuşu büyük özveriyle yaptık. Amacımız esnafımızın uzun yıllar boyunca alt ve üst yapı sorunu yaşamaması. Başta Aydın Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere iş birliği yaptığımız tüm kurumlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Günel: 'Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık'
Başkan Günel: 'Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık'
Başkan Günel: 'Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık'
Başkan Günel: 'Her dokunuşu büyük özveri ile yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser

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