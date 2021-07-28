Başkan Günel; "Her çalışan dilediği sendikaya üye olabilir"
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Başkan Günel; "Her çalışan dilediği sendikaya üye olabilir"

Başkan Günel; 'Her çalışan dilediği sendikaya üye olabilir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğuna dikkat çekerek "Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Kuşadası Belediyesi çalışanları da diledikleri sendikaya üye olma hakkına sahiptir.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğuna dikkat çekerek "Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Kuşadası Belediyesi çalışanları da diledikleri sendikaya üye olma hakkına sahiptir. Kuşadası Belediye Başkanı olarak bu sürece dahil olmam ya da herhangi bir yönlendirmede bulunmam söz konusu olamaz" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş. çalışanlarının sendika üyeliği ile ilgili bir açıklama yaptı. Hali hazırda DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasının yetkili olduğu Personel A.Ş'de Türk-İş'e bağlı Belediye-İş sendikasının ise yeni yılda yetki alabilmek için örgütlenme faaliyeti yürüttüğünü belirten Başkan Ömer Günel şöyle dedi:

"Sahip olduğumuz sosyal demokrat anlayış gereği her zaman emeğin, emekçilerin ve sendikal örgütlenmenin yanındayız. Sendikalar demokratik toplumların en önemli kurumları olmalarının yanında, sendikal örgütlenme çalışanlar açısından vazgeçilmez anayasal bir haktır. Sendikaların kuruluş ve üyelik süreçleri de anayasada açıkça ifade edilmektedir. Buna göre; hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Bu tamamen çalışanın özgür iradesine bağlıdır. Kuşadası Belediyesi çalışanları da her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi diledikleri sendikaya üye olma hakkına sahiptir. Kuşadası Belediyesi'nde üyelik çalışması yürüten sendikaların ismimi kullanarak çalışanlarımıza yönlendirmede bulunduğu yönünde duyumlar almaktayız. Kuşadası Belediye Başkanı olarak bu sürece dahil olmam ya da herhangi bir yönlendirmede bulunmam söz konusu olamaz. Tüm sendikalara eşit mesafede ve yakınlıktayız. Gerekli üye sayısına ulaşarak yetkili olmaya hak kazanan her sendika ile toplu iş sözleşmesi masasına oturarak olanaklarımız dahilinde çalışanlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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