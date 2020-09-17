Başkan Günel, en başarılı belediye başkanları arasına girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Günel, en başarılı belediye başkanları arasına girdi

Göreve geldiği günden bu yana yaşama geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başarısı, Avrasya Araştırma tarafından yapılan son anket ile bir kez daha ortaya çıktı.

Başkan Günel, en başarılı belediye başkanları arasına girdi
17.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:12

Göreve geldiği günden bu yana yaşama geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başarısı, Avrasya Araştırma tarafından yapılan son anket ile bir kez daha ortaya çıktı. Başkan Ömer Günel, Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanları arasında yer aldı.

Haziran ayında yapılan 'Korona virüs (Kovid19) Pandemisinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Etkileri' araştırmasında Türkiye'nin en başarılı 4'üncü ilçe belediyesi seçilen Kuşadası Belediyesi'nin genç ve dinamik başkanı yeni bir başarıya daha imza attı. Türkiye'nin en önemli araştırma şirketlerinden olan Avrasya Araştırma tarafından yapılan son ankette vatandaşlara yöneltilen "İlçe belediye başkanının icraatlarını beğeniyor musunuz?" sorusuna Kuşadalılar'ın yüzde 58,8'i "Evet" yanıtını vererek Başkan Ömer Günel'in başarını bir kez daha tescilledi.

"Kuşadası'na aşkla bağlıyız"

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 57,54 oranında oy alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadalı hemşehrilerine hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını belirterek "Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefi ile çıktığımız yolda geçirdiğimiz 18 ayın ardından hemşehrilerimizin başarımızı takdir etmesi bizlerin moral ve motivasyonunu artıran çok önemli bir etken oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sahip olduğumuz sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, büyük bir aşkla bağlı olduğumuz Kuşadası'nı örnek bir turizm kenti haline getirmek, tüm hemşehrilerimizin kendilerini güven ve huzur içerisinde hissedebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Kentimize en kaliteli hizmeti götürme sürecinde bizlere her zaman destek olan ve başarısı tüm çevreler tarafından kabul gören Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na da bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Adem Büyük Tamer Tuna Eddie Newton Vedat Muriqi
Daha Fazla Erkek Çocuk Bursa Şişli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Günel, en başarılı belediye başkanları arasına girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 13:22:40. #1.15#
title