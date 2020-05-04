Başkan Günel'den 'tek yön' açıklaması
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Başkan Günel'den 'tek yön' açıklaması

Başkan Günel'den 'tek yön' açıklaması
04.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:49

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin ana arterlerinde yaşama geçirilen tek yön trafik uygulaması ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin ana arterlerinde yaşama geçirilen tek yön trafik uygulaması ile ilgili bir açıklama yaptı.

"Tek yön sadece trafik değil aynı zamanda doğru kentleşme projesidir" diyen Başkan Günel, "Kentlerimizde tek yön düzenleme çalışmaları, mevcut kapasiteyi kullanma yönündeki en etkili ve ekonomik yöntemlerin başında gelmektedir. Kısa sürede uygulanabilmesi ve sonuçların hızlı bir şekilde alınması nedeni ile tek yön trafik düzenlemeleri sıkça uygulanmaktadır ve olumlu sonuçları da kısa zamanda alınmaktadır. Bir kentin 20-30 yıllık alışkanlıklarını değiştirmek kolay olmayacak. 3-4 ay içerisinde tüm trafik dolaşım planı hayata geçecek. Bu sürenin sonunu mutlaka beklemeliyiz. İlk sonuçları şimdiden çok olumlu olan bu projenin, fiziki düzenleme çalışmaları sonrasında daha rahat ve stressiz bir 'Trafik Dolaşım' sistemine sahip olacağız. Özellikle belirtmek isterim ki 'Tek Yön' trafik uygulama projemiz bu konuda örnek çalışmalara imza atmış ve saha deneyimlerine sahip akademisyenler tarafından hazırlanmış bir projedir. Yaklaşık 1 ay önce başladığımız 'Tek Yön' projemiz ile ilgili olarak etap etap çalışmalarımızı tamamlıyoruz" dedi.

Projenin 6 etaptan oluştuğuna dikkati çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Projemiz 6 etaptan oluşmaktadır. İlk 3 etap tamamlanmıştır. 4'üncü etap olan Candan Tarhan Bulvarı üzerindeki kavşakların kalıcı düzenlemelerinin yapılması devam etmektedir. 5'inci etap ise Candan Tarhan Bulvarı'nın Gençlik Caddesine kadar çift yönlü trafiğe açılmasıdır. Kemal Arıkan Caddesi ise sadece yaya trafiğine açık olarak yeniden düzenlenecektir. Projenin son etabı, Atatürk Bulvarı ve Sahil projesinin kalıcı olarak hayata geçirilmesidir. Bu çalışma ise Turizm sezonu sonrasında yapılacaktır. Böylelikle projemiz tam anlamıyla hayat bulmuş olacaktır. Projenin hazırlık aşamasında, Kuşadası genelinde ve özellikle Atatürk ve Candan Tarhan Bulvarı üzerinde tüm kavşaklarda yazın pik saatlerde sayımlar yapılarak güzergah üzerindeki trafik yükleri tespit edilmiştir. Trafik yüklerinin dağıtılması bu projenin temel amacıdır. Tek yön akışının olduğu bulvarlar arası bağlantılar da Atatürk Bulvarı ile Candan Tarhan Bulvarları'nı birbirine bağlayan yollarda tek yön yapılarak looplar oluşturulmuştur. Bu looplar 200-250 metre civarında olup yine iki cadde arasındaki bağlantıları sağlamaktadır.

"Tek Yön" projesi sadece bir trafik düzenleme projesi değildir. Bu projenin tamamlanması ile kentimizdeki mevcut peyzaj alanını yüzde 40 artıracağız. Kavşak ve meydan düzenlemeleri ile turizm kentine yakışır bir görsel güzelliğe de sahip olacağız. Daha yeşil bir kent için önemli bir çalışmayı da tamamlayacağız. Yollarda tanımsız alan bırakılmayacak şekilde düzenlemeler oluşturulmaktadır. Trafiğin akışını yavaşlatan tüm engeller ortadan kaldırılacaktır. Kent merkezinde yeni yol açmak imkansızdır. Bunun yerine var olan yolların kapasitelerini tam anlamı ile kullanabilecek projelerimizi hayata geçirmek bu dönem yapacağımız en önemli çalışmaların başında gelecektir. Her devrim zorlu bir süreç sonunda başarıya ulaşır. Kuşadası'nda da tek yön uygulaması trafikte bir devrimdir. Çok kısa bir zaman sonra projenin tam anlamı ile hayata geçmesi ile yaşanacak rahatlama projenin gerekliliğini ortaya koyacağız " diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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