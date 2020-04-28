Başkan Günel'den tek yön açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Günel'den tek yön açıklaması

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda büyükşehir ve ilçe belediyesinin birlikte planlayarak başlattığı tek yön uygulamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Başkan Günel'den tek yön açıklaması
28.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:06

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda büyükşehir ve ilçe belediyesinin birlikte planlayarak başlattığı tek yön uygulamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Eleştirileri kısır siyaset ürünü olarak değerlendiren Başkan Günel, " Biz bir gece rüyasına yatıp, ertesi sabah uygulama yapanlardan değiliz. Planlı ve programlı çalışmalarımızdan taviz vermemiz söz konusu değil " dedi.

Eleştiriler üzerine yazılı bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, " Son günlerde şehrimizde uygulamaya koyduğumuz "Tek Yön" trafik uygulaması hususunda birçok eleştiri ile karşılaşmaktayız. Ancak bazı kesimlerce eleştirilerin halkı yanıltmaya yönelik, gerçeklere ve bilimselliğe aykırı olarak yapılması üzerine bu açıklama tarafımızca zaruri görülmüştür. Öncelikle şunun net olarak bilinmesini isterim ki bizler "Bir gece rüyasına yatıp, ertesi gün hayalini uygulamaya kalkışanlardan" değiliz. Seçim kampanyamız süresince de belirttiğimiz üzere biz kentimizin sorunlarını bilerek ve çözüm projelerini de hazırlayarak bu göreve talip olduk. Siz değerli hemşehrilerimizin takdiri ile de görevi devraldık" dedi.

Başkan Günel, Kuşadası'nda kent trafiğini rahatlatma projesi olarak hayata geçirilen tek yön uygulamasının yaklaşık bir yıldan fazla bir süre bilim insanları tarafından çalışılarak hazırlanan özel bir proje olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: " Öncelikle tek yön uygulamaları için hiçbir kent ve hiçbir uygulama örnek olarak alınamaz. Tabi ki uygulama örnekleri, tecrübeleri değerlendirilebilir. Her kentin dinamikleri ve kent yerleşik dokusu farklıdır. Biz Kuşadası'nda terzi işi bir çalışma yaparak kente uygun bir elbise ürettik. Tek yön trafik uygulamasına örnek verilen kentler ile Kuşadası'nın hiçbir ortak özelliği yoktur. Londra kenti dünya metropollerinden birisidir ve Kuşadası ile bu kenti mukayese etmek ne nüfus ne de kent trafik yönetimi açısından mümkün değildir. Londra'da tek yön uygulaması 1617 yılında başlayan bir uygulamadır. Bodrum kenti de yine Kuşadası ile mukayese edilemez. Bodrum kent merkezinde düşük yoğunluklu bir yapılaşma bulunmaktadır. Kuşadası sahili ve merkezi dokusu 7-8 katlı yaşam ve ticaret aktivitelerinin yoğun olarak oluştuğu bir yerleşimdir. Bu nüfusun hareketliliği ve yine yaz aylarında kente gelen turizm nüfusunun etkisi ile kent merkezi trafik yoğunluğu açısından Bodrum kenti ile mukayese edilemez edilmemelidir. Önemli belirtmek isterim ki projemiz tamamen kentimizin trafik dinamiklerine göre dizayn edilmiştir. Kent trafik dolaşımı nihai durumu öncelikle nasıl olacağı projenin tüm aşamalarında tespit edilmiştir. Mevcutta yapılan tüm çalışmalar ve tasarımlar bu duruma erişmek için yapılmaktadır. Eleştirilere konu olan kademeli geçiş işte bu noktada zaten uygulanmaktadır. Tek yön projesinde bulvar bulvar devreye alınması gibi bir kademelenme asla yapılmaz. Böyle bir durumda kent merkezi bütünü için uygun bir dolaşım planı uygulanması mümkün olamaz. Bütünü görmeden parçalar halinde yapılacak tüm çalışmalar kentimize zarar verecekti. Bu sebeple trafik sirkülasyonu kent merkezindeki dolaşımı sağlayacak şekilde sağlanmıştır.

Projemiz 6 etaptan oluşmaktadır. İlk 3 etap tamamlanmıştır. 4'üncü etap olan Candan Tarhan Bulvarı üzerindeki kavşakların kalıcı düzenlemelerinin yapılması devam etmektedir. 5'inci etap ise Candan Tarhan Bulvarı'nın Gençlik Caddesine kadar çift yönlü trafiğe açılmasıdır ki kalıcı düzenlemeler sonunda yapılacaktır. Kemal Arıkan Caddesi ise sadece yaya trafiğine açık olarak yeniden düzenlenecektir. Projenin son etabı ise Atatürk Bulvarı ve Sahil projesinin kalıcı olarak hayata geçirilmesidir. Bu çalışma ise Turizm sezonu sonrasında yapılacaktır. Böylelikle projemiz tam anlamıyla hayat bulmuş olacaktır " - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haberler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Şeyma Subaşı Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Günel'den tek yön açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 17:30:47. #1.15#
title