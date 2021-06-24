Başkan Günel'den Nilüfer'e ziyaret
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Başkan Günel'den Nilüfer'e ziyaret

Başkan Günel'den Nilüfer'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi'nin etkileyici projeleri olduğunu ifade eden Günel, kendilerinin de kültür-sanat konularında Nilüfer'i örnek alacaklarını söyledi. Günel, düzenledikleri heykel sempozyumu ve kooperatifçilik çalışmaları hakkında da bilgi vererek, fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, birçok belediye ile proje paylaşımında olduklarını söyledi. Kuşadası Belediyesi ile de iş birliği yapabileceklerini kaydeden Başkan Erdem, Başkan Ömer Günel'e çalışmalarında başarılar diledi. - BURSA

Başkan Günel'den Nilüfer'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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