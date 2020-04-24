Başkan Günel'den kardeş şehirlere dayanışma mesajı
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Başkan Günel'den kardeş şehirlere dayanışma mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin 14 kardeş şehrinin yetkililerine tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığı nedeniyle dayanışma mektubu gönderdi.

24.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:47
Başkan Günel'den kardeş şehirlere dayanışma mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin 14 kardeş şehrinin yetkililerine tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığı nedeniyle dayanışma mektubu gönderdi.Tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Ömer Günel, kardeş şehir ilişkilerinin böylesi günlerde daha güçlü hale geleceğini ifade etti.

Kuşadası Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığı nedeniyle aylar öncesinden planladığı şenlik, festival, konser ve benzeri bir çok etkinliği iptal etmişti. Dış İlişkiler Müdürlüğünce, ilçenin kardeş şehirleri olan Makedonya'nın Gjorce Petrov, Almanya'nın Marl ile Oberursel, İrlanda'nın Drogheda, Ukrayna'nın Cherkasy, Yunanistan'ın Samos, Romanya'nın Sinaia, ABD'nin Monterey, Lübnan'ın El-Mina, Bosna Hersek'in Bihac, Gürcistan'ın Batum ve Kosova'nın Prizren kentleriyle iş birliğiyle bu yıl içerisinde düzenlenecek bir takım kültürel etkinlikler de planlanmıştı. Koronavirüs salgınının tüm dünyada sosyal-kültürel hayatı alt üst etmesiyle birlikte, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin 14 kardeş şehrinin belediye başkanlarına hitaben bir dayanışma mektubu kaleme aldı.

Kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmek amacıyla planlanan etkinlikleri de ileri bir tarihe taşımak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Ömer Günel "Korona virüs salgını nedeniyle toplumların ve ulusların yaşamlarının durma noktasına geldiği ve bu sinsi düşmanın yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği engellemeler ve sınırlandırmalarla mücadele ettiğimiz bu günlerde, derin üzüntü içindeyiz. Dünya çapında insanlığın bu görünmez düşmanla mücadele ettiği zamanlarda dostluğumuzun dayanışma konusunda sınır tanımaması bizim için çok şey ifade etmektedir. Bu görünmez düşmanı çok yakın bir zamanda yeneceğimize inanıyorum. Umuyorum ki, parklarımız bir kez daha çocuklarımızın kahkahalarıyla, okullarımız öğrencilerimizle ve sokaklarımız vatandaşlarımızın günlük koşuşturmasıyla dolacak ve uluslarımız eski günlerine geri dönecektir. Kuşkusuz ki çok yakın bir zamanda eşsiz festivallerimiz, kutlamalarımız ve ortak organizasyonlarımızla şehirlerimizi, gökkuşağı renkleriyle dolduran özenle planlanmış etkinliklerin neşesinde tekrar bir araya getireceğiz. Bu süreçte bir araya gelemesek bile iletişimimiz kesintisiz devam edecek ve bu zor günleri atlattıktan sonra tekrar sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyacağız. Şahsım, vatandaşlarım ve ülkem adına bu zor günlerde herkesin en kısa zamanda iyileşmesini temenni eder, bu salgında yaşadığınız kayıplar için baş sağlığı, tedavi gören vatandaşlarınıza ise acil şifalar dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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