Başkan Günel'den karavan turizmi hamlesi Kuşadası Belediyesi, turizmi çeşitlendirmek ve kente yeni bir çekim merkezi kazandırmak amacıyla önemli bir adım atarak kamp ve karavan alanı olarak kullanılmak üzere 35 bin metrekarelik bir arsa kiraladı.

Kuşadası Belediyesi, turizmi çeşitlendirmek ve kente yeni bir çekim merkezi kazandırmak amacıyla önemli bir adım atarak kamp ve karavan alanı olarak kullanılmak üzere 35 bin metrekarelik bir arsa kiraladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Korona virüs salgınının ardından başlayan normalleşme sürecinde kamp ve karavan turizminin ön plana çıkacağını belirterek "Sahip olduğumuz doğal güzellikleri alternatif turizm alanında kullanarak kentimizin cazibe noktalarını arttıracağız" dedi.

Kuşadası turizmi çeşitlendiriliyor

Alternatif turizm türlerini geliştirerek turistik faaliyetleri 12 aya yayma hedefi ile çalışan Kuşadası Belediyesi, termal turizm alanında attığı adımların ardından kenti kamp ve karavan tutkunları için de uğrak noktası haline getirecek bir projeyi hayata geçirmek için ilk adımı attı. Kuştur mevkiinde kamp ve karavan alanı olarak kullanılmak üzere 35 bin metrekarelik bir arsa kiralayan Kuşadası Belediyesi, alanın peyzaj projesini bir an önce tamamlamak üzere harekete geçti. Çadır ve karavan kampı olarak düzenlenecek arsada kültürel etkinlik alanının yanı sıra otopark da bulunacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamp ve karavan turizminin tüm dünyada giderek yükselen bir trend olmaya başladığını belirterek şöyle dedi: "Doğayla iç içe olmayı seven insanlar tarafından sıklıkla tercih edilen kamp ve karavan turizmi ülkemizde de son zamanlarda yoğun ilgi gösterilen bir turizm çeşidi haline geldi. Özellikle Korona virüs salgınının ardından başlayan yeni normalleşme sürecinde daha izole bir tatil olanağı sunan kamp ve karavan turizminin ön plana çıkacağı öngörülüyor. Kentimiz Kuşadası ise sahip olduğu iklim, konum ve doğal güzellikler ile bu turizm çeşidi için adeta biçilmiş kaftan. Bu düşünceden hareketle Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi kamp ve karavan tutkunları için de bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla harekete geçerek Kuştur mevkinde 35 dönümlük bir arsa kiraladık. Arsayı kamp ve karavan meraklılarının ihtiyaçlarına uygun olarak düzenleyerek en kısa süre içerisinde kentimize kazandıracağız. Turizmi çeşitlendirerek kentimize katma değer sağlamaya yönelik çalışmalarımız sürecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA