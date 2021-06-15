Başkan Günel'den, Didim Belediye Başkanı Atabay'a destek
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Başkan Günel'den, Didim Belediye Başkanı Atabay'a destek

Başkan Günel'den, Didim Belediye Başkanı Atabay'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın uğradığı saldırı ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel şöyle dedi: "Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay'a yönelik bir saldırıda bulunulduğu haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Öncelikle bu çirkin saldırıyı hafif yaralı olarak atlatan Atabay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sebebi her ne olursa olsun şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediye başkanları olarak örgütümüzden ve sahip olduğumuz değerlerden aldığımız güçle yasadışı her türlü faaliyetin karşısında olmaya ve kamu yararı ilkesinden taviz vermeden bizlere emanet edilen kentlerimizin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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