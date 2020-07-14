Başkan Günel'den Büyükşehir meclis toplantısında sert tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Günel'den Büyükşehir meclis toplantısında sert tepki

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Cumhur İttifakı üyelerine sert tepki gösterdi.

Başkan Günel'den Büyükşehir meclis toplantısında sert tepki
14.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:32

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Cumhur İttifakı üyelerine sert tepki gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve icraatlarının Cumhur İttifakı tarafından görmezden gelinmesine büyük tepki gösteren Başkan Ömer Günel "Devletin vaatlerini kendi vaatleriniz gibi anlatacaksınız ondan sonra da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini merkezi hükümetin hizmetleri ile yarıştıracaksınız. Bu devlet sadece sizin devletiniz mi? Bu devlet hepimizin devleti" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının ardından gerçekleşen ASKİ Genel Kurulu'na Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Cumhur İttifakı'na yönelik sözleri damga vurdu. AK Partili üyelerin Sarıçay Barajı ve ASKİ ile ilgili sözlerine tepki gösteren Başkan Ömer Günel "ASKİ'nin yolsuzluğundan söz ediyorsunuz ardından da ASKİ'nin faaliyet raporlarına evet oyu vererek kendinizle çelişiyorsunuz. Burası kendinizle çelişen ifadelerle siyaset yapmanın yeri değil" dedi.

"Aydın halkı çok memnun"

AK Partili üyelerin merkezi hükümetin hizmetlerini kendilerine mal etmeye çalıştığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel şöyle konuştu: "Konuşmalarınızın tamamında çelişki var. Bu devlet sadece sizin devletiniz mi? Bu devlet hepimizin devleti. Aydın'dan, Kuşadası'ndan, 17 ilçeden bu devlete vergi gitmiyor mu? Devletin vaatlerini kendi vaatleriniz gibi anlatacaksınız ondan sonra da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini merkezi hükümetin hizmetleri ile yarıştıracaksınız. Asıl çelişki bu. Önce kendi çelişkilerinizi düzeltmeniz lazım. ASKİ'nin yolsuzluğundan söz ediyorsunuz ardından da ASKİ'nin faaliyet raporlarına evet oyu kullandınız. Burası kendinizle çelişen ifadelerle siyaset yapmanın yeri değil. Kendinizle çelişiyorsunuz. Bardağın boş tarafından bakarsanız yapılanları göremezsiniz. Ama maalesef ki yapılanları bunca yıldır görmüyorsunuz. Siz memnun olmayabilirsiniz. Ama Aydın halkı memnun ki yüzde 38'lerden yüzde yüzde 54'lere kadar Çerçioğlu'nu ve ekibini taşımıştır seçimlerde. Bence sizin oturup düşünmeniz lazım biz Aydın için ne yaptık diye. Ne yaptık da seçim kazanmayı hak ediyoruz diye düşünmeniz lazım. Sarıçay Barajı'nın parasını Aydın Büyükşehir Belediyesi ödüyor mu ödemiyor mu? Ödüyor. Elini taşın altına Aydın Büyükşehir Belediyesi koyuyor mu? Koyuyor. Bunu alkışlayacağımız yerde herkes bundan bir şekilde pay almanın yolunu arıyor. Hem de hak etmediği halde pay almanın" dedi.

Jeotermal enerji tartışmalarına da değinen Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: Jeotermalle ilgili söylemlerinizi aylardır dinliyoruz. Jeotermalle tarım nasıl bağdaştırılır bilmiyorum. Tarım nasıl geliştirilir diye bir tane önerinizi, bir tane projenizi bugüne kadar görmedim. Gören varsa buyursun söylesin. Biz diyoruz ki tarım zarar görecek. Aydın'da yaşayan insanlar bu işten zarar görecek. Eğer Aydın'da yaşıyorsak ve Aydın hepimizin kentiyse, buraya hepimiz samimiyetle sahip çıkmak zorundayız. Siyaset yapmak adına yapılanları bir kenara atıp yapılmayanları oturup burada tek tek okumanız hoş değil. Biz burada yapılmayanları anlatacak olsak 3 gün sürer. Aydın için emek veren, Aydın için çabalayan bir ekip var. Kendi adıma söyleyeyim 1 buçuk yıldır belediye başkanlığı yapıyorum Kuşadası'nda. Valilik'ten tarihi çeşmeler için restorasyon parası istedim 60 bin lira. Daha bir kuruş para alamadım. Devletten daha bir kuruş almış değiliz. Yıkılmakta olan surlar için 900 bin lira para istiyorum. Veremeyiz borcunuz var diyorlar. Borcu olan diğer belediyelere veriyorsunuz. Bize niye vermiyorsunuz? Burada siyaseten bir ayrımcılık süreci yaşanıyor mu yaşanmıyor mu buna cevap verin asıl. Biz bu ittifak sürecinde CHP'li belediyeler olarak önümüze konan tüm engellere rağmen Aydın halkının güvenini kazanmış bir ekibiz. Siz ne derseniz deyin. Ben sandığa bakarım. Sandık ne diyor? Biz memnunuz diyor. O yüzden burada özellikle de yolsuzluk gibi ağır bir ithamla ilgili olarak çelişkili ifadelerden kaçınmanızı rica ediyorum. Biz yolsuzluk konusuna girecek olursak altından kalkamazsınız. Faaliyet raporuna evet oyu verip de ASKİ yolsuzluk yaptı demek çirkindir ve buna da müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum " - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 3. Sayfa
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış Güncel
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 3. Sayfa
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Hüseyin Filiz
Magazin Hande Yener Cansu Tosun Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Başkan Günel'den Büyükşehir meclis toplantısında sert tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 17:09:29. #1.14#
title