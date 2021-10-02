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Başkan Günel'den amatör spor kulüplerine destek müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Günel'den amatör spor kulüplerine destek müjdesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe genelindeki tüm amatör spor kulüplerine destek müjdesi verdi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe genelindeki tüm amatör spor kulüplerine destek müjdesi verdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası'nda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek müjdesi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den geldi. Sporun önemine dikkat çeken Başkan Günel, mecliste çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kuşadası genelindeki amatör spor kulüplerine destek vereceklerinin ve bunun için de belediye meclisinde hazırlıkların yapıldığını müjdeleyen Başkan Günel, "Amatör spor kulüplerine eşit şekilde destek olacağız. Amatör spor kulüpleri başkanı geldi. Toplamda 400 bin TL civarında destek olacağız. Meclise gelecek bu gündem ve destek olacağız. Sadece nakit değil malzeme desteği içinde gerekenleri yapacağız. Araç tahsislerini biz yapamıyoruz ama bazı başarı elde etmiş kulüplere sponsorlar çerçevesinde bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

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Haber: Başkan Günel'den amatör spor kulüplerine destek müjdesi - Haberler Spor
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