Başkan Günel, çocuklar için dijital kütüphane kuruyor

09.10.2019 14:26

Kuşadası Belediyesi, çocuklar için dijital kütüphane kurmak üzere çalışmalara başladı. Dijital kütüphane aracılığıyla binlerce kitap çocuklara "bir tık" mesafede olacak.



Kuşadası Belediyesi, çocukların kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla muhteşem bir projeyi yaşama geçirmeye hazırlanıyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte eski önemini yitiren basılı kitaplar ve kütüphaneler, dijital kütüphane projesi ile çocukların ayağına getirilecek. Kuşadası Belediyesi bünyesinde oluşturulacak dijital kütüphane, binlerce kitabı Kuşadalı çocuklarla buluşturacak. Dijital kütüphane projesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan 2020 tarihine kadar yaşama geçirilmesi hedefleniyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çocukların bir toplumun geleceği olduğunu belirterek "Çocuklarımız ne kadar eğitimli, donanımlı ve bilgiyle, kitaplarla iç içe olursa geleceğimize o kadar umutla ve güvenle bakabiliriz. Çocuklara yapılan her türlü yatırım topluma ve geleceğe yapılan yatırımdır ve çok değerlidir. Teknolojinin yaşamımızın her alanına girdiği günümüzde çocuklarımızın bilgiye ulaşma alışkanlıkları da değişiyor ve giderek dijitalleşiyor. Kuşadası Belediyesi olarak biz de çağın gereklerine uygun olarak çocuklarımız için dijital kütüphane kurmaya karar verdik. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100'üncü yıl dönümünde dijital kütüphaneyi Kuşadalı çocuklarımıza armağan etmeyi planlıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA