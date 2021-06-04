Başkan Günel, "Birlikte güçlüyüz"
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Başkan Günel, "Birlikte güçlüyüz"

Başkan Günel, 'Birlikte güçlüyüz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen 16 proje için düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreni ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen 16 proje için düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreni ile ilgili bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Ömer Günel, "Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, toplu açılış ve temel atma töreni ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, örgütümüzün her kademesi ve Millet İttifakının tüm bileşenleri ile uyum ve iş birliği içerisinde olduğumuzu bir kez daha ortaya koyan toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdik. Kentimiz açısından büyük önem taşıyan bu organizasyonu eksiksiz bir biçimde tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük destekçimiz olan, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile kentimizin gelişimine çok önemli bir katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na bir kez daha teşekkür ediyor, birlikte yaşama geçirdiğimiz projelerimizin Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yaşama geçirdiğimiz 16 proje için düzenlediğimiz toplu açılış ve temel atma törenine teşrif ederek bizleri şereflendiren ve gücümüze güç katan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp sevincimize ve coşkumuza ortak olan Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Akın ve Gülizar Biçer Karaca, Parti Meclisi Üyelerimiz Erdoğan Toprak ve Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Milletvekillerimiz Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Kadim Durmaz, Ahmet Önal, Suat Özcan, Mürsel Alban, Aydın Adnan Sezgin, İl Başkanımız Ali Çankır, İlçe Başkanımız Mehmet Gürbilek ve ilçe belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplu açılış ve temel atma törenimizin kusursuz bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı da yürekten kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği hedefte ve örgütümüzden aldığımız güçle, kararlılık içerisinde çalışmaya ve kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız" - AYDIN

Başkan Günel, 'Birlikte güçlüyüz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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