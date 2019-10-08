Başkan Günel, birim amirleriyle bir araya geldi

08.10.2019 15:52

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Birim Müdürleri ile bir araya geldi. 5 aylık çalışmaları değerlendiren Başkan Ömer Günel, Kasım ayı itibariyle alt yapı ve saha çalışmalarının hızlanacağının altını çizdi. Birim amirlerinden sahada daha etkin yer almalarını isteyen Başkan Ömer Günel, "Bu koltuklar hiçbirimize ait değil" dedi. Birim Müdürlerinden gelen konuların en kısa sürede çözüleceğini belirten Başkan Ömer Günel şöyle konuştu; "Bizlerin, belediye çalışanları olarak bu şehirde yaşayan her kese karşı sorumluluklarımız var. Bu bilinç içinde hareket edeceğiz. Tüm birim amirlerimizi sahada etkin olarak görmek istiyorum. Sizler sahada olursanız personelinizin çalışma motivasyonu artacaktır. Başladığınız hiçbir işi yarıda bırakmayın. Mutlaka bir plan dahilinde çalışarak ele aldığınız işleri sonuçlandırın. Sorunla karşılaştığınız anda sorumlu başkan yardımcıları ile iletişime geçin. Çözüm odaklı olmak durumundayız. Sorunu tespit ettiğinizde çözümü de tespit etmiş olmanız gerekiyor."



Koltuk sevdalısı olunmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Oturduğunuz koltukların gerçek sahibi bu kentte yaşayanlardır. Onlara hizmet için bu görevlere talip olduk. Biz bu şehirde yaşayan 117 bin kişiye karşı sorumluyuz. Onların memnuniyetsizliği benim memnuniyetsizliğimdir. Ben göreve gelmeden önce şu sözü verdim: 'İşini layıkıyla yapan hiçbir personelin ekmeği ile oynamayacağım' dedim. Bugün de aynı noktadayım. Ancak sizler de personelinizin çalışmalarını denetleyin. Hatta denetleyenin bile bir denetim mekanizması olmalı. Biz bir ekibiz. Aklımız fikrimiz bu kente nasıl daha fazla hizmet verebileceğimiz de olmalı" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA