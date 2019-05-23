Başkan Günel, Avrupa'nın en başarılı üniversiteli aşçılarını tebrik etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Slovenya'da düzenlenen 4. Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda biri altın toplam 8 madalya kazanan Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası-Davutlar Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Ömer Günel, yarışmada 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Kadir Dönmez, 2 bronz madalya kazanan Karya Tekir, 2 bronz madalya kazanan Merve Şahin ve 1 bronz madalya kazanan Gürkan Beşli'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü Öğrencileri Slovenya'da düzenlenen 4. Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. 4. Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda açılan çeşitli kategorilerde yarışan ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü Öğrencileri Kuşadası'na 1'i altın 1'i gümüş 5'i ise bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile döndü. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ile ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Aziz Bostan ve Öğretim Görevlileri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili ve Davutlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Aziz Bostan, öğrencilerin 4. Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda kaydettiği derecelerle bölümlerini Güney Avrupa'nın en iyi ikinci aşçılık bölümü haline getirdiklerini kaydetti. Yarışmaya gidiş yolculuğunda Kuşadası Belediyesi'nin kendilerine büyük destek sunduğunu belirten Aziz Bostan, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek"Eğitim ve öğretim öncelikli konularımızdan. İlçemizde bulunan eğitim kurumlarına elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi ilçemizde güzel işler yapıyor, bunu görüyoruz. Üreteceğiniz projelere ortak olmak veya katkı sunmak isteriz. 4. Uluslararası Aşçılık Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerimiz bizleri gururlandırdı. Başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA