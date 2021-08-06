Başkan Gündüz'den, devleti kötülemeye çalışan ünlü sanatçılara tepki
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Başkan Gündüz'den, devleti kötülemeye çalışan ünlü sanatçılara tepki

Başkan Gündüz'den, devleti kötülemeye çalışan ünlü sanatçılara tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman yangınlarıyla ilgili provokasyon yaparak devleti kötülemeye çalışan sanatçılara bir tepki de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'den geldi.

Orman yangınlarıyla ilgili provokasyon yaparak devleti kötülemeye çalışan sanatçılara bir tepki de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'den geldi. Gündüz, "Bebek katili ormanları yakan PKK'ya neden kimse bir şey demiyor" dedi.

Türkiye'nin genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokasyon yapan ünlü oyunculara bir tepki de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz'den geldi. 175 noktadan fazla farklı noktadan çıkan yangınlarla ilgili devletin tüm gücüyle söndürme işlemlerinin devam ettiğini aktaran Başkan Gündüz, sosyal medyada devleti kötüleyen paylaşım videolarına tepki gösterdi.

"PKK ve FETÖ'ye neden bir çift laf etmediniz"

PKK ve FETÖ'ye tepki göstermeyen sanatçıların yangında her türlü imkanı ile seferber olan devlete tepki gösterdiklerini hatırlatan Başkan Gündüz, çürük elmalar mutlaka bir gün kurtlanıp ve yok olup gideceğini belirtti. Başkan Gündüz, "Türkiye'yi yasa boğan, ciğerimizi yakan, nefesimizi kesen orman yangınları henüz söndürülemedi. 175'den fazla farklı noktada çıkan yangınların birçoğu kontrol altına alınırken, diğer birçok noktada çalışmalar sürüyor. Hızla büyüyen yangınların kontrol altına alınarak yerleşim yerlerine ulaşmaması için başlatılan hava ve kara destekli müdahaleler devam ediyor. Devlet tüm imkanları ile yangınlarla mücadele ederken, hükümet karşıtı sözde sanatçılar da devleti aciz göstermek için elinden geleni ardına koymuyor. Hiç kimse yüce milletimizin gönlünde taht kuran PKK ve FETÖ terör örgütünün korkulu rüyası olan inlerine kadar giren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, emniyet teşkilatımızı ve kahraman jandarmamızı küçümseyemez. Ama insanlar artık gerçekleri görüyor. Ormanları yakan bebek katili PKK ve yandaşlarına neden bir çift laf etmiyorsunuz acaba. Bu ülke çok gayretli ve güçlü bir devlet anlayışı ile yoluna devam ediyor. Çürük elmalar mutlaka bir gün kurtlanacak ve yok olup gidecek. Millet olarak birlik olacağız ve asla bu hainlere taviz vermeyeceğiz. Gün birlik günüdür" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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