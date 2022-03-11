Başkan Gündoğdu'dan 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bundan 101 yıl önce 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı, tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin, bağımsızlık ve hürriyet için göstermiş olduğu büyük fedakârlık ve kahramanlığın adı, Türk milletinin ortak sesi olduğunu vurgulayan Başkan Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti.

"Gelecek nesillere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve istikbal adımlarını İstiklal Marşı ile en iyi şekilde anlatan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, her kelimesinde milletimize ait kutsal ve kadim değerleri bizlere miras bırakmıştır. İstiklal Marşımız; milletimizin ezelden ebede giden yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini en müstesna biçimde anlatan eşsiz bir eserdir. Millî Mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünü canı gönülden kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

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