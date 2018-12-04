Başkan Günaydın'ın 'Bu Duyarsızlık Ne?' Açıklamasına Sdü'den Yanıt

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın Çünür Mahallesi bölgesindeki yarım kalan alt yapı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar üzerine, "alt yapı hizmetlerini yapma ve yaptırma görevini belediyelere yüklemiştir" dedi.

Isparta'da geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın yaptığı serzenişin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ni (SDÜ) sorumlu tuttuğu Çünür Mahallesi bölgesindeki yarım kalan alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalara SDÜ Rektörlüğü'nden yanıt geldi. Başkan Günaydın tarafından yapılan açıklamalara, yazılı olarak cevap veren SDÜ Yönetimi, ilgili yazışmaları detaylı şekilde aktararak, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Bu madde açık bir şekilde mahalli nitelikteki alt yapı hizmetlerini yapma ve yaptırma görevini belediyelere yüklemiştir.2012 ve 2013 yılında yapılan yazışmalar ortada iken habere konu olan açıklamaların değerlendirilmesini kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle devam etti;"Üniversitemizin Araştırma ve Uygulama Hastanesine 2013 yılında yapılacak alt yapı ihalesi kapsamında yağmur suyu toplama ve deşarjı işleri ihalesi için 21.12.2012 tarih ve 1657 sayılı yazı ile Isparta Belediye Başkanlığından yağmur suyu hattının deşarj edileceği kanala ilişkin gerekli izin ve işlemlerin yapılması talep edilmiştir. İhale edilen iş gereği yağmur suyu hattı Çünür Mahallesi 258. Cadde sonuna kadar götürülmüş ve sonlandırılmıştır. İşlemlerin tamamlanması evresinde Belediye Başkanlığı tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı görüldüğünden, 24.07.2013 tarih ve 15081 sayılı ikinci bir yazı ile "Devlet Su İşleri tarafından yapılması planlanan 245. Cadde üzerindeki taşkın koruma kanalı yapılmadığından tamamlamış olduğumuz yağmur suyu drenaj hattını çalıştıramadığımız" açık bir şekilde belirtilmiştir. Yine "Hastanemizin su baskınlarına maruz kaldığı ve 245. Cadde üzerinde planlanan taşkın koruma kanalının ivedilikle yapılması" aynı yazıda Isparta Belediye Başkanlığından talep edilmiştir.

Belediye Başkanlığı, 05.08.2013 tarih ve 448 sayılı yazı ile Üniversitemize; bahsi geçen deşarj hattının DSİ tarafından yapılacağını, konuyla ilgili belediyenin bölge yağmur sularını deşarj etmek için yapılacak kanallarından yararlanılacağını, bunun için DSİ Bölge Müdürlüğüne gerekli başvuruların yapıldığını ifade eden bir cevap vermiştir. Aynı zamanda konuyu takip eden Isparta Valiliği, 02.10.2013 tarih ve 4871 sayılı yazı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18.Bölge Müdürlüğünün Çünür Deresi (245. Cadde dahil) ve yan kollarında projelendirilecek taşkın koruma kanalı güzergahının Başbakanlığın 2010/5 nolu Genelgesinin 9. Maddesine göre DSİ'ye tesliminin sağlanması talebini iletmiştir. Yukarıda tarih ve sayıları verilen yazışmalar dışında Belediye Başkanlığı tarafından Üniversitemiz ile herhangi bir yazışma yapılmamış ve habere konu işlemlerin başlatıldığı tarihe kadar da bir eylemde bulunulmamış olduğu görülmüştür." - ISPARTA