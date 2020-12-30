Başkan Gümüş'ten yeni yıl mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında pandemi vurgusu yaparken, 2021 yılının çocukların parklarda özgürce oynayabildiği, küçüklerin büyüklere sarılıp ellerini öpebildiği bir yıl dileğinde bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yayınladığı mesajında, "Sevgili Menteşeliler, 2020 yılının son günlerini yaşamaktayız. 2020 yılı tüm halkımız için çok sıkıntılı geçti. Pandeminin olmadığı başta sağlık olmak üzere barış ve huzur içinde 2021 yılının gelmesini temenni ediyorum. Çocuklarımızın parklarda, sokaklarda oynayabildiği, okulların açıldığı, bizlerin de büyüklerimizle kucaklaştığımız, onların ellerini öpebildiğimiz bir yıl temennisi ile Menteşe halkımızın 2021 yılını kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı