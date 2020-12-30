Başkan Gümüş'ten yeni yıl mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Gümüş'ten yeni yıl mesajı

30.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:11
Başkan Gümüş'ten yeni yıl mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında pandemi vurgusu yaparken, 2021 yılının çocukların parklarda özgürce oynayabildiği, küçüklerin büyüklere sarılıp ellerini öpebildiği bir yıl dileğinde bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında pandemi vurgusu yaparken, 2021 yılının çocukların parklarda özgürce oynayabildiği, küçüklerin büyüklere sarılıp ellerini öpebildiği bir yıl dileğinde bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yayınladığı mesajında, "Sevgili Menteşeliler, 2020 yılının son günlerini yaşamaktayız. 2020 yılı tüm halkımız için çok sıkıntılı geçti. Pandeminin olmadığı başta sağlık olmak üzere barış ve huzur içinde 2021 yılının gelmesini temenni ediyorum. Çocuklarımızın parklarda, sokaklarda oynayabildiği, okulların açıldığı, bizlerin de büyüklerimizle kucaklaştığımız, onların ellerini öpebildiğimiz bir yıl temennisi ile Menteşe halkımızın 2021 yılını kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Can Yaman Seda Sayan Gülben Ergen Eser Yenenler
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Fırat Aydınus Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Gümüş'ten yeni yıl mesajı - Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:18:03. #1.15#
title