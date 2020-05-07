Başkan Gümüş'ten engelli gence davullu-zurnalı sürpriz
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Başkan Gümüş'ten engelli gence davullu-zurnalı sürpriz

Başkan Gümüş'ten engelli gence davullu-zurnalı sürpriz
07.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:28

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, korona virüs salgını boyunca evinde kalan zihinsel engelli genci Muğla ve Ege türküleri çalan roman müzisyenlerden kurduğu ekip ile sürpriz bir ziyarette bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, korona virüs salgını boyunca evinde kalan zihinsel engelli genci Muğla ve Ege türküleri çalan roman müzisyenlerden kurduğu ekip ile sürpriz bir ziyarette bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan engelli bireye davullu zurnalı sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile davul zurna ekibini karşısında gören engelli genç ve ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Gümüş engelli genç ile zeybek oynadı, hediyeler verdi.

Menteşe Belediyesi'nin kurduğu roman müzisyen ekibi her gün sokak sokak gezerek, çaldıkları Muğla ve Ege türküleri ile korona virüs salgını sürecinde evlerinde kalan Menteşelilere moral veriyor. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan roman müzisyen ekibine Menteşelilerde balkonlarından, evlerinin önünden alkış tutarak, zeybek oynayarak katılıyor.

Roman müzisyenlerden kurulan ekibe Menteşelilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Gümüş, 26 yaşındaki zihinsel engelli genç Üstün Mert Solmaz ile annesi Gül Hanım Solmaz'ın davul zurna isteğine kayıtsız kalmadı.

Kendisine telefonla ulaşan ailenin isteğini yerine getiren Başkan Gümüş, roman müzisyen ekibini de yanına alarak, Menteşe'nin kırsal Yeniköy Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli genç Üstün Mert Solmaz'ın evinin önünde davul zurna çaldırdı, zeybek oynadı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile müzisyenleri karşılarında gören engelli genç Üstün Mert Solmaz ve ailesinin mutlulukları, görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Başkan Gümüş engelli genç Üstün Mert Solmaz ile zeybek oynadı, hediyeler verdi.

Engelli genç Üstün Mert Solmaz'ın Annesi Gül Hanım Solmaz ise "Üstün müziği, davul zurnayı çok seviyor. Ama engelli olduğu için bir yere de çıkamıyor. Başkanımızı telefon ile arayıp rica etmiştik. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisi de geldi. Çok mutlu olduk" dedi.

Belediyeyi her gün onlarca kişinin gerek sosyal medyadan, gerekse çağrı merkezinden ulaşarak bizim sokakta da çalar mısınız isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gümüş, "Bir haftadır üstün müzisyenleri istiyormuş. Balkondan evin içine dahi girmiyormuş. Bugün Üstün için özel olarak buraya geldik. O da memnun oldu. Üstün ile bugün burada Muğla Zeybeğini, Kerimoğlu'nu hep beraber oynadık. Onlar bizim için çok değerli. Tek amacımız onları memnun edebilmek. Üstün memnun olduysa bizler daha çok memnun olduk" dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Başkan Gümüş, davul zurna eşliğinde 21 yaşındaki zihinsel engelli genç Üstün Mert Solmaz ile Kerimoğlu ve zeybek oynadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

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