Başkan Gümüş'ten 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması
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Başkan Gümüş'ten 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması

08.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:11
Başkan Gümüş'ten 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Belediye kadın çalışanları ve vatandaşların gününü kutladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Belediye kadın çalışanları ve vatandaşların gününü kutladı.

Başkan Gümüş, Menteşe Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atapark, Kültür Evi, Zahide Pazarı, Emlak İstimlak Müdürlüğü ve ana hizmet binasındaki ofisleri ziyaret etti ve burada görevli kadın personele karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Ziyaretleri sırasında, sokakta vatandaşların da gününü kutlayan Başkan Gümüş: "Bugün Menteşe Belediyesi'nin hizmetleri fark yaratıyor ve insanların yüzünde gülümsemeye neden oluyorsa, bunun en büyük nedeni belediyemizin kadın çalışanları ve onların Menteşe için verdiği emeklerdir. Kadınlara ne kadar çok fırsat eşitliği sağlanırsa, kent yaşamının kalitesi o kadar çok artacaktır. Belediyemizin kadın çalışanları vesilesiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Başkan Gümüş, kadın çalışanları ziyaretinin ardından Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'nden ziyarete gelen kadın temsilcilerle bir araya gelerek onların da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - MUĞLA

Başkan Gümüş'ten 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması
Başkan Gümüş'ten 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması
Başkan Gümüş'ten 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması
Başkan Gümüş'ten 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması
Başkan Gümüş'ten 'Dünya Kadınlar Günü' kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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