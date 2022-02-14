Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, geçtiğimiz günlerde meclis kararıyla Menteşe Belediyesi'ne ait 6 bin metrekare alana kurulu tesise Ali Fuat Özge isminin verilmesinin ardından spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, geçtiğimiz günlerde meclis kararıyla Menteşe Belediyesi'ne ait 6 bin metrekare alana kurulu tesise Ali Fuat Özge isminin verilmesinin ardından spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Spor kompleksinde yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gümüş, tenis kortunun üzerinin şişme branda balon ile kapatıldığını, kafeterya ve halı sahanın da yakında hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan, pek çok etkinliğe ve organizasyona ev sahipliği yapan Ali Fuat Özge spor kompleksinde incelemede bulunan Başkan Gümüş, "Spor kompleksimizin şartlarını daha da iyileştiriyoruz. Bu kapsamda soyunma odaları ve duşlar yenilendi. Kış aylarında hava muhalefetinin önüne geçmek için mevcut tenis kortumuzun üzerini kapattık. Tenis kurslarımız artık yağmur ve soğuk havadan etkilenmeden devam edecek. Ayrıca spor kompleksimiz içerisinde bulunan kafeteryamız ve halı sahamızda yapılacak gerekli düzenlemelerin ardından halkımızın hizmetinde olacak. Amacımız şehrimizdeki gençlerin ve çocukların sporla kaynaşmaları, halkımız için de sosyal bir yaşam alanı oluşturmak" dedi. - AYDIN

Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu

Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu

Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu

Başkan Gümüş, spor kompleksinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bahattin Gümüş, Tenis, Gümüş, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title