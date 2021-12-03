Başkan Gümüş; "Sevgiyi Paylaşmak İçin Hiç Bir Engel Yoktur" - Haberler
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Başkan Gümüş; "Sevgiyi Paylaşmak İçin Hiç Bir Engel Yoktur"

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Gümüş;

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gümüş mesajında, "Engelli bireylerimizin Menteşe'de hiçbir engelle karşılaşmamaları için çalışıyoruz." dedi.

Mesajında engelli bireyler ve aileleri ile her zaman beraber olduklarını vurgulayan Başkan Gümüş, engellilerin hayatın her alanında yer alan toplumun önemli bir parçası olduklarını belirtti.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler engelli kardeşlerimiz, özel bireylerimiz ve aileleri ile her zaman bir aradayız. Onların hiçbir sorunla karşılaşmaması, ihtiyaçlarının temin edilmesi, hayat standartlarının yükseltilerek, sosyalleşebilmeleri için çeşitli proje ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımıza belediyemiz çatısı altında istihdam sağlıyor, onların her türlü ihtiyaçlarını giderebilmek için de çalışıyoruz. Engelli bireylerimizin hayatınızı kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sevgiyi paylaşmak için hiç bir engel yoktur."

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