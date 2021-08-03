Başkan Gümüş: "Bu Yangınlarla Cennet Olmaktan Çıktık"

Menteşe Belediyesi'nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısının gündemi orman yangınları oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Menteşede ve bölgemizde devam eden orman yangınları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'ACİL MÜDAHALE EKİBİMİZ HAZIR DURUMDA'

Başkan Gümüş orman yangınları hakkında yaptığı açıklamada, "Değerli meclis üyeleri arkadaşlarım bildiğiniz gibi çok zor bir dönemden geçiyoruz. Muğla'mızda son bir haftadır çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzmektedir. Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Milas'taki yangınlar devam etmekte. Menteşe ilçemizde de 10'a yakın yangın çıktı. Bazıları anız yangınıydı. Hepsine de zamanında müdahalede bulunarak büyümeden söndürüldü. İki gün önce Sungur Mahallemizde bir yangın meydana geldi. Dünde Gazeller Mahallemizde bir yangın çıktı. Muhtarlarımızla birlikte yanan alanları yerinde inceledik. Tabi bu yangınların söndürülmesinde orman işçilerimizin, Büyükşehir Belediyemizin, MUSKİ'nin, Menteşe Belediyesi çalışanlarının çok büyük katkısı var. Menteşe Belediyesi olarak olası yangınlara karşı acil müdahale ekibimiz hazır durumda. Ama burada en büyük emeği en büyük mücadeleyi yine orman köylümüz kendisi veriyor. Bölgeyi çok iyi bilen, geçimini buralardaki ormanlardan sağlayan köylümüz bir anda kenetlenip el birliği ile dayanışma içinde yangına karşı mücadele ediyorlar. Sungur Mahallemizdeki yangına civardaki yedi sekiz köyden hemşehrimiz traktörleri ve arkalardaki su tankerleri ile yangına müdahale ettiler. Onların özverili mücadelesi ile yangının önüne geçtiler. Huzurunuzda bölgedeki köylülerimize, hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Yangınla nasıl birlik ve dayanışma içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini hepimize gösterdiler" dedi.

'ORMANLAR HEPİMİZİN ORTAK MİRASI'

Başkan Gümüş iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının arttığını belirterek, "Nasıl ki deprem artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda, aynı şekilde orman yangınları da iklim değişikliği nedeniyle her yıl artarak devam ediyor. Yangınlarla mücadele etmek için bunu düşünerek tedbirli olmalı ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Çünkü yangın başladıktan sonra ne kadar müdahale edersek edelim hava sıcaksa, rüzgârda varsa yangının önüne geçmek çok zor oluyor. Bunun örneklerini maalesef Marmaris, Milas, Bodrum ve Köyceğiz ilçelerimizde görmekteyiz. Yangının sonuçlarını ise ancak yangınlar bittikten sonra görebileceğiz. 'Marmaris'te artık yeşil kalmadı' diyorlar. Çökertme'nin Bodrum'un tamamen bittiğini söylüyorlar.Temennimiz bu yangınların bir daha olmaması. Yangınların çıkış nedeni ile ilgili birçok söylentiler bize de geliyor. Anız yangınından çıktığı, ormanlara bırakılan cam gibi atıkların havaların sıcaklığı ile mercek görevi gördüğü veyahut sabotaj edildiği gibi kundaklama iddiaları bizimde kulağımıza geliyor. Ama bunu araştıracak ve bu yangınların nedenini bulacak olan güvenlik güçlerimiz, onların görevi. En kısa zamanda bunların da ortaya çıkacağını düşünmekteyim." diye konuştu.

'BU YANGINLARLA CENNET OLMAKTAN ÇIKTIK'

Yangınlardan ders çıkarılması gerektiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş açıklamasına şöyle devam etti; "Bu yangınlar bize şunu öğretti. Yangın evet çıkacak. Önemli olan doğru zamanda doğru bir şekilde müdahale etmek. Hazırlık olmak gerekiyor.Muğla'mız bir cennet. Ama bu yangınlarla cennet olmaktan çıkmaya başladı. Artık ne kadar uçak, helikopter, orman işçisi, itfaiye personeli alınacak? Ya da ormanlarımız eskiden olduğu gibi orman köylüsüne mi emanet edilecek?Tüm bunların yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Yangınlar bizleri çok üzdü. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kötü günlerden kurtulalım. Bu gibi konularda siyaset olmaz, ormanlar hepimizin. Muğla'mıza ülkemize, hepimize geçmiş olsun. Yangınlara müdahale sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın hemşehrilerimizin yanındayız. Gelen yardımları afet bölgelerine ulaştırıyoruz. Gün birlik olma günü."

Kaynak: Bültenler