Başkan Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
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Başkan Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Başkan Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihini Çocuk Bayramı ilan etmesi, O'nun çocuklarımıza verdiği...

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihini Çocuk Bayramı ilan etmesi, O'nun çocuklarımıza verdiği önemin göstergesidir." dedi.

Başkan Gümüş, mesajında 23 Nisan 1920 tarihinin millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiği gün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Atatürk bu önemli günü geleceğimiz olarak gördüğü çocuklarımıza armağan etmiştir. Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlara ulaşması çocuklarımızın Atatürk ilkelerine bağlı, eğitimli ve bilinçli bir şekilde yetişmelerine bağlıdır. Onları korumak, onların donanımlı, değerlerine sahip çıkan bireyler olmalarını sağlamak da bizlerin toplumsal sorumluluğudur. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 101. yılını ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bu özel günü bizlere armağan eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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