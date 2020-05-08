Başkan Gümüş 23 Nisan hediyelerini evlerde dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Gümüş 23 Nisan hediyelerini evlerde dağıttı

Başkan Gümüş 23 Nisan hediyelerini evlerde dağıttı
08.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:53

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü anısına Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin ödülleri evlerinde verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü anısına Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin ödülleri evlerinde verildi.

Menteşe Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklar için 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel düzenlediği resim ve şiir yarışmasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar en güzel kıyafetleri ve en güzel videolarını Menteşe Belediyesi'ne gönderdi. Türkiye'nin dört bir köşesinden katılım sağlanan yarışma sonucunda belediyeye gönderilen tüm videolar Menteşe Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel düzenlenen yarışmaya çocukların yoğun ilgisi karşısında duygulanan Başkan Gümüş, sürpriz yaparak hediyelerini kendisi verdi. Evleri tek tek ziyaret eden Başkan Gümüş dereceye giren çocuklara katılımları için teşekkür edip, hediyeler verdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, düzenlenen yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "23 Nisan bu yıl 100'üncü yılı olması nedeniyle bizim için çok önemliydi. Ata'mızın çocuklara armağan ettiği dünyadaki tek bayram olan 23 Nisan'da çocuklarımız salgın nedeniyle evlerinde kaldı. Bayramı kutlamak için belediye olarak resim, şiir ve şarkı yarışması düzenledik. Salgın nedeniyle evlerinde kalan çocuklarımız evde de olsalar bu bayramı kutlayabilsinler istedik. Yarışmamıza ülkemizin dört bir köşesinden katılım sağlandı. Bu da bizim çok mutlu etti. Yarışmaya katılan çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmamıza katılım gösteren tüm çocuklarımıza sürpriz hediyeler göndereceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün ziyaretinde resim dalında 11-15 yaş kategorisinde birinci olan Ilgın Durmuş yaptığı resmi Başkan Gümüş'e hediye ederken, 3 -6 yaş kategorisi şiir dalında birinci olan Elif Ece Arslan da birinci geldiği şiirini Başkan Gümüş'e okudu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Haber
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti Haber
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Bursa İngiltere
Şu an buradasınız: Başkan Gümüş 23 Nisan hediyelerini evlerde dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:22:05. #1.14#
title