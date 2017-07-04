Başkan Gümrükçüoğlu Tarihi Binada İlk Kabulünü Vatandaşlara Yaptı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Meydan Parkı II. etap kentsel yenileme projesi çerçevesinde yeniden düzenlenen tarihi belediye binasında ilk kabulünü vatandaşlara yaptı.



Her hafta Salı günleri 'halk günü' gerçekleştiren Başkan Gümrükçüoğlu, bu haftaki halk gününü tarihi Belediye binasında gerçekleştirdi. Gümrükçüoğlu'nun bundan sonra da halk günlerini tarihi Belediye binasında gerçekleştireceği ifade edildi. Bugün gerçekleştirdiği halk gününde hemşehrilerini kabul eden Gümrükçüoğlu, talep ve sorunlarını dinlediği Trabzonlular ile uzun süre sohbet etti. - TRABZON