Başkan Gümrükçüoğlu 2017'yi Değerlendirdi, 2018 Hedeflerini Açıkladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda 2018'in dünyada barış yılı olması temennisinde bulundu. "2017 yılı maalesef dünyada, özellikle de Müslüman coğrafyalarda insanların işgal, zulüm ve savaşlarla birlikte ölüme sürüklendiği bir yıl oldu" diyen Gümrükçüoğlu, "2018 yılının dünyamız, ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlar getirmesini, tüm vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Trabzon'umuz 2017 yılında önemli hizmetlerle buluştu.



Trabzon'un 2017 yılında önemli hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Gümrükçüoğlu, "Dünya coğrafyalarındaki bu üzücü tablo karşısında Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımızın öncülüğü ile 80 milyon insanımızla bir bütün olarak mazlumların, kimsesizlerin yanında yer aldı. Bununla beraber devletimiz, Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına yükselmek için, tüm engellemelere rağmen yoluna emin adımlarla devam etti. Şehrimize baktığımızda ortak sevdamız Trabzon'umuz, 2017 yılında önemli hizmetlerle buluştu. Şehrimizin önemli bir eksiği olan ve 2000'li yılların başından buyana seslendirilen Şehir Müzemizi hizmete açtık. Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezini Trabzon'umuza kazandırdık. Erdoğdu Gençlik Merkezi, Boztepe Kur'an Kursu ve Üniversite Mahallemizde Spor Temalı Parkı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 2017 yılında il genelinde şehrimize 10 ayrı park kazandırdık. Sahil Dolgu Projemiz Gülcemal'in birinci etap tahkimat ve dolgu çalışmalarını bitirdik. Meydan Parkı I. etaptan sonra II. etabı da tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Atatürk Alanı'nın üçüncü etabı olan Şehir Terası'nın yapımına 2018'de başlayacağız. 2018 yılında Karadeniz Bölgesinde dikkat çeken Trabzon Botanik'i bitirerek bölgemizin hizmetine sunacağız. Geride bıraktığımız yılda Trabzon'umuza Hafif Raylı Sistem kazandırmak için proje çalışmaları yaptık. 2018 bu konuda önemli hazırlıklara imza attığımız bir yıl olacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak yapımını üstlendiğimiz Trabzon Öğretmenevi ve Cudibey Ortaokulu'nun inşaatının bitirilmesiyle birlikte Karagöz Meydanı'nın şehre kazandırılması için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Karagöz Meydanı, Trabzon şehir merkezinin ikinci bir kent meydanı olacaktır. Yavuz Selim Bulvarı'ndaki Tam Otomatik Katlı Otoparkın yapım ihalesini gerçekleştirmiş durumdayız. 2018 yılında yapımına başlayacağız. Zağnos, Tabakhane ve Çömlekçi'deki kentsel dönüşümleri TOKİ ile birlikte aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Belediyemiz tarafından Trabzon'umuza kazandırılan Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'ni yine 2018 yılı içinde hizmete açmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra 4 yılda mahalle yollarımıza 300 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. 2018 yılında da bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. İmar planları şehirlerin imar anayasalarıdır. Trabzon genelinin 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000 ve 11 ilçemizin 1/5.000'lik imar planlarını 2017 yılında hazırladık. 2018 yılında imar planları tümüyle tamamlanmış olacak ve bundan sonrasında şehrimizde imar düzensizliğinin önüne geçilmiş olacaktır. İçme suyu ve kanalizasyon alanındaki önemli adımlarımızı 2018 yılında da arttıracak sürdüreceğiz. Trabzon şehir merkezinin doğalgazla donatılmasını 2018 yılında icra edeceğimiz çalışmalarla üst düzeye çıkaracağız. Yine birçok ilçemize doğalgaz ulaştırılması için 2018'de önemli çalışmalara imza atacağız. Uzungöl Tabiat Macera Parkı inşaatımız sürdürülecektir. 2018 yılı turizm mevsimine yetiştirilmeye çalışılacaktır. Ortahisar ilçemizde Ahi Evren Camisi inşaatını tamamlayarak halkımızın kullanımına sunulmasını tamamlayacağız. Şehrimizdeki trafik sorunu için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 5 ayrı kavşaktaki çalışmalarının imar altyapısı ve proje uygulaması destekleri sürdürülecektir. Tüm bu hizmetlerle Trabzon halkını buluşturmaya çalışırken 2018 yılının dünyamız, ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlar getirmesini, barışın ve özgürlük ortamının daha da gelişmesini, tüm vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini diliyor saygılar sunuyorum"dedi. - TRABZON