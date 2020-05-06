Başkan Gümrükçü, "Sosyal yardımlaşma önceliğimiz oldu"
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Başkan Gümrükçü, "Sosyal yardımlaşma önceliğimiz oldu"

Başkan Gümrükçü,
06.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:14

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Covid-19 salgını sürecinde halkın ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Destek Grubu ile bir araya gelerek, "Dayanışma ruhu içinde hep birlikte yürüttüğümüz sosyal yardımlaşma bizim önceliğimiz oldu" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Covid-19 salgını sürecinde halkın ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Destek Grubu ile bir araya gelerek, "Dayanışma ruhu içinde hep birlikte yürüttüğümüz sosyal yardımlaşma bizim önceliğimiz oldu" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Covid-19 salgını süresince Çiğli'de yaşayan vatandaşlara hizmet götüren Çiğli Belediyesi Vefa Destek Grubunu ziyaret etti. Çiğli Belediyesi Cumhuriyet ve Demokrasi Parkında oluşturulan Vefa Destek Merkezine giden Başkan Gümrükçü, sabah 08.00'den gece 24.00'e kadar hizmet veren ekiple görüştü. 65 yaş ve üstü vatandaşlar, evlerinde tek yaşayan 20 yaş altı gençler, kronik hastalar ve engellilere hizmet veren ekibi kutlayan Başkan Gümrükçü, "Çiğli halkı için verdiğiniz emek büyük. Özveriyle çalışan bütün ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Bu zor günleri hep birlikte gösterdiğiniz dayanışma ruhu içinde atlatacağız" dedi.

Vefa Destek Grubu'nun 7 araç ve 20 personelle, Vefa Destek Hattını arayan vatandaşın ilettiği market, ilaç, çorba gibi ihtiyaçlarını giderdiğini belirten Başkan Gümrükçü, "Salgın süreci başladığı andan itibaren vatandaşımızın yanında olduk. Salgının ekonomik sonuçları birkaç ay sürebilir. Belediyeciliğin bir tarafı zaten sosyal yardımlaşmaydı. Ancak salgın süresince bizim önceliğimiz oldu. Bu süreci ekip arkadaşlarımız sayesinde iyi atlatıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde çalışıyoruz ve yardımlar her iki belediye tarafından verimli bir şekilde dağıtılıyor. Önümüzde Ramazan Bayramı var ve vatandaşlarımızın evlerinde bayramlarını mutlu geçirmelerini istiyoruz. Bu nedenle bayrama kadar olan süreçte hem ekip sayımızı hem de yardımlarımızı artıracağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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