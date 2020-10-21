Başkan Gümrükçü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu
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Başkan Gümrükçü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu

21.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:27
Başkan Gümrükçü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kentteki ilkokulların okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kentteki ilkokulların okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Gümrükçü, acil ihtiyaçların giderileceğini belirterek, "Sağlıklı ve kaliteli bir eğitimin verilebilmesi için öğrencilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Çiğli'de bulunan ilkokulların okul aile birliği başkanları, Başkan Utku Gümrükçü'nün davetiyle bir araya geldi. Söz alan okul aile birliği başkanları, okullarındaki ihtiyaçları ve talepleri dile getirip, daha önce Başkan Gümrükçü'nün talimatıyla yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür etti.

Okullardaki eksiklerin biran önce giderilmesi için belediye başkan yardımcıları ile ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunup not aldığı toplantıda Başkan Gümrükçü, belediye olanaklarıyla yapılabilecek talepleri en kısa yerine getirmeye çalışacaklarını söyledi. Başkan Gümrükçü ortaokullar ile liselerin okul aile birlik başkanlarıyla da önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini açıkladı.

Başkan Utku Gümrükçü, "Ben eğitimci bir aileden geliyorum. Hem annem hem de babam öğretmen. Okullarımızın içinde bulunduğu durumu da bu nedenle çok iyi biliyorum. Okul aile birliklerimizle sağlayacağımız iş birliğiyle okullarımızın eksiklerini giderip, çocuklarımıza en iyi koşullarda eğitim sunulmasını sağlamak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl okullarımızın boya badana, tamirat-tadilat, ağaç dikimi ve yeşillendirme gibi ihtiyaçlarını giderdik. Okullarımızın özellikle pandemi sonrası oluşan mali sıkıntının da farkındayız. Pandemi nedeniyle acil olarak bizden talep edilen dezenfektan ve peçete, kağıt havlu gibi taleplere hemen cevap vereceğiz. Okullarımızın bizim tarafımızdan karşılanabilecek taleplerini en kısa sürede yerine getireceğiz. Tüm öğrencilerimizin sorunsuz ve kaliteli bir eğitim alması için öğrencilerimizin, velilerimizin ve okullarımızın yanındayız" dedi. - İZMİR

Başkan Gümrükçü, okul aile birliği başkanlarıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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