Başkan Gümrükçü muhtarlarla online toplantıda buluştu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, düzenlenen online toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek korona virüs (Covid-19) salgınına karşı devam eden dezenfekte ve sosyal yardım çalışmalarıyla ilgili durum değerlendirmesinde bulundu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, düzenlenen online toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek korona virüs (Covid-19) salgınına karşı devam eden dezenfekte ve sosyal yardım çalışmalarıyla ilgili durum değerlendirmesinde bulundu.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında daha önce ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek süreci değerlendiren Başkan Utku Gümrükçü, son olarak mahalle muhtarlarıyla online toplantıda buluştu. 26 mahalle muhtarının katılım gösterdiği toplantıda, salgına karşı hayata geçirilen tedbirler ve sosyal yardım çalışmaları ele alındı. Başkan Gümrükçü, belediyenin devam eden hizmetleriyle ilgili muhtarları bilgilendirdi. Muhtarların talepleriyle ilgili notlar alan Başkan Gümrükçü, ihtiyaçların bir an önce karşılanacağının sözünü verdi.

"El ele vererek salgını yeneceğiz"

Halk sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınına karşı birlik ve beraberlik duygularıyla hareket etmek gerektiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Hepimizin sağlığını tehdit eden bir salgınla karşı karşıyayız. Çiğli Belediyesi olarak, üzerimize düşen sorumluluklar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alınması gereken tedbirleri alıyor, imkanlarımızı halkımıza destek olmak için seferber ediyoruz. Özellikle sosyal yardım hizmetlerimizde mahalle muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Onlardan gelen talepleri değerlendirip ihtiyaçlara en kısa sürede çözümler üretiyoruz. Bu sıkıntılı günleri tüm kamu kurumları olarak el ele vererek aşacağız ve sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA