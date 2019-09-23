Başkan Gümrükçü, Hareketlilik Haftasında pedal bastı

23.09.2019 13:27

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet ve koşu etkinliğinde bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.



Çiğli Belediyesi tarafından, Avrupa Hareketlilik haftasında bisiklet ve koşu etkinliklerinden oluşan spor günü düzenlendi. Ataşehir Mahallesi'nde başlayan ve Çiğli merkezde sona eren yaklaşık 5 kilometrelik parkurda, önce koşu grubu ardından bisikletçiler hareket etti. Etkinliğe bisikletiyle birlikte katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi. Başkan Utku Gümrükçü'ye Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş, Çiğli Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Deniz Çıtak da eşlik etti. Belediyespor kulübünün sporcuları da, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle varış noktasına kadar koştu.



Sporculara katılım belgesi



Başkan Utku Gümrükçü, varış noktasında sporculara katılım belgelerini verdi. Alanda kurulan stantlarda birbirinden lezzetli yöresel ürünler satılırken, düzenlenen mini konser de eğlenceli dakikalar yaşattı. Başkan Gümrükçü, sağlıklı bir yaşam sürmenin başlıca koşullarından birinin temiz bir çevre ve spor yapmak olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak için birlikte bisiklet sürdük. Sporcularımız da koştu. Bu tür hareketlilik günlerini artıracağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA