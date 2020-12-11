Başkan Gümrükçü'den "asker çantalı" uğurlama
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Başkan Gümrükçü'den "asker çantalı" uğurlama

11.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:46
Başkan Gümrükçü'den

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitmeye hazırlanan gençlere asker çantalarını teslim etti ve hayırlı tezkereler diledi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitmeye hazırlanan gençlere asker çantalarını teslim etti ve hayırlı tezkereler diledi.

Çiğli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlatılan asker çantalarının dağıtımına başlandı. Sülüs belgesi ile belediyeye başvuran gençlere ilk çantalarını ise Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü hediye etti. Gençlerle askerlik yapacakları yerler hakkında tek tek sohbet eden Başkan Gümrükçü, görevlerini sağlıkla tamamlayıp tekrar Çiğli'ye dönmeleri temennisinde bulundu. Çiğli Belediyesinin bu desteğinin kendilerine ekonomik ve psikolojik olarak çok rahatlattığını ifade eden gençler, Başkan Gümrükçü'ye teşekkürlerini iletti.

Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Askerlik tüm gençlerimiz için kutsal bir görev. Hepimiz bu süreçleri yaşadık. Ekonomik olarak bir takım giderler oluyor. Ekonominin sıkıntılı olduğu bu dönemde Çiğli Belediyesi olarak, askere gitmeye gün sayan gençlerimizin ihtiyaç duyacağı temel malzemeleri karşılamak adına asker çantaları hazırlattık. Bugün de ilk çantalarımızı hediye ettik. Gençlerimizin sağ salim görevlerini tamamlayıp, hayırlı tezkereler ile Çiğlimize dönmesini temenni ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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