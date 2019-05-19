Başkan Gümrükçü'den 19 Mayıs Etkinliğinde İstanbul Mesajı

Çiğli Belediyesinin beş güne yaydığı "İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl" etkinlikleri fener alayı yürüyüşü ile taçlandı. Çiğli'de büyük katılım ve coşkuyla yapılan fener alayı yürüyüşü Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 1919 yılına gönderme yaparak saat 19.19'da başladı.

ŞANLISOY, BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ'YÜ SAHNEYE DAVET ETTİ

Coşkulu yürüyüşün ardından rock müziğinin sevilen isimlerinden Ogün Şanlısoy, gençlere unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Daha sonra konseri gençlerle birlikte izleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü sahneye davet etti.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

"Bu yıl Milli Mücadelenin 100. yılı olması nedeniyle daha büyük bir coşku yaşıyoruz" diyen Gümrükçü, "Çiğlimiz 5 gün süren dolu bir içerikle hem Cumhuriyete hem de Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkıyor. Teşekkürler Çiğli. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.