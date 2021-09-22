Başkan Gümrükçü: 'Çiğli'de öğrenciye ev var' - Haberler
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Başkan Gümrükçü: "Çiğli'de öğrenciye ev var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Gümrükçü:

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ahilik Haftasında hem esnaf sorunlarıyla ilgili görüşmek hem de yaşanan kiralık ev sorunu gibi konularda farkındalık oluşturmak ve katkı konulmasını sağlamak amacıyla Çiğli Kaymakamı ve esnaf oda temsilcileriyle bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ahilik Haftasında hem esnaf sorunlarıyla ilgili görüşmek hem de yaşanan kiralık ev sorunu gibi konularda farkındalık oluşturmak ve katkı konulmasını sağlamak amacıyla Çiğli Kaymakamı ve esnaf oda temsilcileriyle bir araya geldi. Gümrükçü, "Çiğli'de öğrenciye ev var, kimsenin mağduriyet oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Tekelleşmeye müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ahilik Haftası nedeniyle Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Odası yetkilileriyle buluşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, son günlerde yaşanan kiralık evlerdeki fiyat artışına dikkat çekerek, "Biz tüm öğrencilerimizi kucaklıyoruz, kimsenin kiralık ev konusunda manipülasyon yapmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Gümrükçü: "Tekelleşmeye geçit yok"

Başkan Gümrükçü, "Çiğli'de öğrenciye ev var, kimsenin mağduriyet oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Tekelleşmeye müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çiğli'de üniversiteyi kazanan öğrencilere içinde bardak, temel hijyen malzemeleri ve nevresim gibi tekstil ürünlerinin bulunduğu valiz hediye edeceklerini belirten Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü,

"Çiğli'de öğrencilerimize sahip çıkıyoruz. Üniversiteyi kazananlara içinde temel malzemelerin bulunduğu valiz veriyoruz; ayrıca ilçemizdeki apartman sakinleri ve esnafımızın sahip çıkacağı burs olanağı sağlamaya çalışıyoruz. Kurduğumuz komisyon aracılığıyla istenilen temel şartları sağlayan öğrencilerimize ayda 300 TL burs verilecek. Kiralık ev konusunda da yaşanan sıkıntıya müdahil olacağız. Çiğli'de kiralık ev konusunu çözeceğiz. Öğrenci kira ödemez ön yargısını yok etmeliyiz. Böylece kiranın yükselmesini de önlemiş olacağız. Özellikle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin bulunduğu Balatçık bölgesinden şikayet geliyor. Burada tekelleşme yaratılıyor ancak biz buna izin vermeyeceğiz. Çiğlimizin doğru tanıtılmasını sağlayacağız. İlçemizde manipülasyona geçit vermeyeceğiz."

Toplantıya ayrıca Çiğli'ye yeni atanan Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Kooperatif Başkanı Taner Cömert ve yönetimi, Esnaf Odası Başkanı Arif Altıkulaç ve yönetimi ile Çiğli Şoförler Odası yöneticileri katıldı. - İZMİR

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Haber: Başkan Gümrükçü: 'Çiğli'de öğrenciye ev var' - Haberler
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