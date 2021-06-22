Başkan Gültoplayan yeniden başkan seçildi
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Başkan Gültoplayan yeniden başkan seçildi

Başkan Gültoplayan yeniden başkan seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Çölyak Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Salih Gültoplayan, yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Çölyak Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Salih Gültoplayan, yeniden başkan seçildi.

Buğday, çavdar ve arpa ürünlerini ve bu ürünler ile yapılan hiçbir yiyeceği yiyemeyen Adıyaman genelindeki 500 Çölyak hastası için kurulan Adıyaman Çölyak Derneği'nin başkanlık seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan Salih Gültoplayan, üyelerinin desteğiyle yeniden başkan seçildi. Yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Gültoplayan, "Kurulduğumuz günden bu yana sayısız etkinlikler ve programlar düzenledik. Glütensiz mutfak ismiyle şuana kadar iki proje gerçekleştirdik. Hayata bir sıfır geride başlayan çölyak hastaları için Adıyaman Belediyemizden ve ilimizin önde gelenlerinden glütensiz fırın ve kafelerinin de yapılmasını rica ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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