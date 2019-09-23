Başkan Gültak, Yoğurt Pazarında aşure dağıttı

23.09.2019 11:23

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Muharrem ayı dolayısıyla Yoğurt Pazarı Parkında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram etti. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bin 500 kişilik aşure dağıtıldı.



Akdeniz Belediyesi, paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Etkinliğe katılarak vatandaşların Muharrem ayını kutlayan Başkan Gültak, kendi elleriyle vatandaşlara aşure dağıttı. Yoğurt Pazarı Parkında çadırda organize edilen aşure ikramına, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, çok sayıda esnaf ile 7'den 70'e yüzlerce vatandaş katıldı. Başkan Gültak tarafından ikram edilen aşureleri almak için sıraya giren vatandaşlar, Gültak'a ve Akdeniz Belediyesi'ne teşekkür ettiler.



Vatandaşların Muharrem ayını kutlayan Başkan Gültak, "Muharrem ayı, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği bir aydır. Bizim dinimizde önemli aylardan biridir. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak Muharrem ayında Aşure Günü'nü düzenledik. Yoğurt Pazarı gibi şehrimizin en önemli caddesinde vatandaşlarımızın Muharrem ayını kutluyoruz. Muharrem ayının tüm İslam ülkelerinde barışa, kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diliyor; etkinliğimizde emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.



Gültak, aşure ikramının ardından etkinliğe katılan vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA