Başkan Gültak'tan personele promosyon müjdesi
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Başkan Gültak'tan personele promosyon müjdesi

Başkan Gültak'tan personele promosyon müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, maaş promosyonu anlaşması kapsamında, belediye şirketine bağlı olan 700 personele, ilgili banka tarafından 4 bin TL ödeme yapılacağı müjdesini verdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, maaş promosyonu anlaşması kapsamında, belediye şirketine bağlı olan 700 personele, ilgili banka tarafından 4 bin TL ödeme yapılacağı müjdesini verdi.

Akdeniz Belediyesi Personel A.Ş. ile maaş ödemesinin yapılacağı banka arasında şirket çalışanları için maaş promosyon anlaşması imzalandı. Buna göre, belediye şirketine bağlı 700 personele haziran ayı içerisinde kişi başı 4 bin TL nakit ödeme yapılacak.

"Personel, masraflardan muaf olacak"

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Bu anlaşmanın personelimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ödemeler bu ay içerisinde çalışanlarımızın hesaplarına yatırılacaktır. 4 yıllık anlaşma kapsamında şirket personelimiz, bankacılık işlemlerinden doğan yıllık kart ücreti, havale ya da EFT gibi masraflardan da muaf olacaktır" dedi.

"Emeği geçen temsilcilere teşekkür ediyorum"

Başkan Gültak, göreve geldikleri ilk günden bu yana her daim işçilerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerine vurgu yaparak, "Belediyemizdeki her bir çalışanın haklarını savunma noktasında elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Maaş promosyonları konusunda da uzun pazarlıklar sonucu en yüksek rakamı veren banka ile anlaşmamızı sağladık. Umuyorum ki, mesai arkadaşlarım, Akdeniz halkı için verdikleri çabalar noktasında daha da motive olacaklardır. Böyle bir mutabakatın sağlanmasında emeği geçen belediye, sendika ve banka temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Gültak'tan personele promosyon müjdesi - Haberler Ekonomi
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