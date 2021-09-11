Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Demokrasiye evet, vesayete hayır" Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Belediye Meclisinde üzerine atılı iddialara cevap verdiği sırada Büyükşehir...

Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak:

"Demokrasiye evet, vesayete hayır"

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Belediye Meclisinde üzerine atılı iddialara cevap verdiği sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından mikrofonunun sesinin kapatıldığını belirterek, "Demokrasiye evet, vesayete hayır diyorum ve Vahap Seçer'i şiddetle kınıyorum" dedi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Gültak'ın, üzerine atılı bir takım iddialara ve oluşturulmak istenilen algıya karşı yanıt vermek ve açıklık getirmek amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde söz aldığı hatırlatılarak, ancak henüz birkaç cümle kurmasından sonra mikrofonunun sesinin kapatıldığı belirtildi.

"Siyasi tarihe geçecek bir an"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı bir açıklama ile bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından mikrofonunun sesinin kapatılmasını 'siyasi tarihe geçecek bir an' olarak niteleyen Gültak; "Üzerimize oluşturulan algıların cevabını vermek, aynı zamanda Akdeniz ilçesinin önemli sorunlarını anlatmak için söz almıştım. Fakat bunlar vesayetçi zihniyetler. Bunlar gibi düşünürseniz, yaşarsanız, bunlar gibi konuşursanız sorun yok. Farklı düşündüğünüzde, halkın sorunlarını yüzlerine vurduğunuzda vesayetçi zihniyetin ne demek olduğunu dün bir kez daha gördük" diye konuştu.

"Hiçbir akrabam Akdeniz Belediyesinde çalışmıyor"

Kendisi üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığına vurgu yapan Başkan Gültak, "Sanki yakın akrabalarımı işe almışım gibi Mersin'de, Türkiye'de bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde, hiçbir akrabam kendi bünyemde ve Akdeniz Belediyesinde çalışmamaktadır. Mersin'i tamamen algı üzerine yönetiyorlar. Algı üzerine siyaset yapıyorlar. Vatandaşın sesi olduğunuzda da vesayeti sisteme sokarak sesimizi, daha doğrusu halkın sesini kısmaya çalışıyorlar. Bunları yaptıklarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanını şiddetle kınıyor, 'demokrasiye evet, vesayete hayır' diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki

Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki

Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki

Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Belediye meclisinde 'heval' gerginliği! CHP'liler MHP'li ismin üzerine yürüdü

Belediye meclisinde "heval" gerginliği! CHP'liler MHP'li ismin üzerine yürüdü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Uğur İbrahim Altay
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Derya Şensoy Yeşim Salkım
Spor Burak Yılmaz Marcao Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:06:13. #1.17#