Başkan Gültak, öğrencilerle buluştu

27.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:05

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, İleri Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere, mesleği olan eczacılık, siyasi hayatı, milletvekilliği ve belediye başkanlığını anlatan Gültak, meslek seçimi konusunda öğütler verdi.



Başkan Gültak, İleri Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulu ziyaretinde engelli bir öğrencinin sunduğu çiçeklerle karşılanan Gültak, beraberinde Meclis Üyesi Aydın Eğin ve Cami Şerif Mahallesi Muhtarı Derin Günüç ile birlikte, Okul Müdürü Sema Sülün ve öğretmenlerle sohbet etti. Başkan Gültak, daha sonra konferans salonunda öğrencilere hitap etti.



"Sevdiğiniz, istediğiniz mesleği yapın"



Öğrencilere, eczacılık yaptığı günlerde başından geçen bazı olayları anlatan ve eczacılığın hekim ile hasta arasında bir köprü olduğunu belirten Gültak, eczacılık mesleğinin halk sağlığının korunması açısından önemine dikkat çekti. Meslek seçimi konusunda da öğrencilere tavsiyeler veren Gültak, "Eczacıların gelir durumu genelde iyidir. Ama sizlerin, 'İleride çok para kazanır mıyım?' gibi endişeleriniz olmasın. Sevdiğiniz, kendi istediğiniz mesleği, işi yapın. Tabi öncelikle iyi insan olun. Kalite yürektedir. Yeter ki, milli ve dini değerlerinizi unutmayın. Anne babanıza saygılı olun, insanlara iyi davranın. Bu cumhuriyet nasıl kurulmuş; kimler gelmiş, kimler gitmiş, bunları öğrenin. Üretken gençler olun, ülkeniz için bir şeyler yapın. Bu dünyada imkansız diye bir şey yoktur. Yeter ki, inanın ve çalışın" dedi.



Öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine büyük değer verdiğinin de altını çizen Başkan Gültak, belediye başkanlığı öncesi milletvekilliği yaptığını hatırlatarak, "Siyasette milletvekili veya belediye başkanı olmak kolay değil. Belediye başkanlığı en zor görevlerden bir tanesidir. Çünkü belediye başkanlığında 7 gün 24 saat insanlarla birebir muhatap olmak, onları dinlemek zorundasınız. Açıkçası, ailenize, eşinize, çocuğunuza; 'Beni 5 yıllığına unutun' diyeceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Belediye başkanı sabah erkenden kalkar ve gece 12-1'e kadar mesaisi devam eder, bürokratik işleri var, vatandaşla iç içe olur ve beraber çalıştığı insanlarla kenti dizayn eder. Belediye başkanı, yönettiği ilin veya ilçenin birçok sorunundan sorumludur. Belediye başkanı, şehri iyi yönetmeli, yeni parklar, bahçeler, spor alanları yapabilmeli ve insanlarla iyi bir iletişim içinde olmalıdır" diye konuştu.



Başkan Gültak, konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Okul Müdürü Sülün de Gültak'a teşekkür plaketi takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA