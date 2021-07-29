Başkan Gültak, Mersin Milletvekili Kılavuz'u ağırladı
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Başkan Gültak, Mersin Milletvekili Kılavuz'u ağırladı

Başkan Gültak, Mersin Milletvekili Kılavuz'u ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'u makamında ağırladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'u makamında ağırladı.

Milletvekili Kılavuz, beraberindeki heyetle birlikte Başkan Gültak'ı ziyaret etti. Kılavuz, ziyarette yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakının anlayışı, bizim için çok önemli ve özeldir. Bu anlayış çerçevesinde belediye başkanımızın yapmış olduğu hizmetler, bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor. Akdeniz ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla görüşme, bir araya gelme imkanı da buluyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaretlerimizde belediyemizin hizmet ve çalışmalarını da görüyoruz. Akdeniz, en önemli ilçelerimizden biri. Malumunuz geçmişte ilçemizde, hepimizi sarsan, üzen olayların yaşandığını da biliyoruz. Bugün ise belediye başkanımızın, yönetimi ile birlikte Akdeniz'e kazandırdığı hizmet ve projelerle övünüyor ve gurur duyuyoruz. Başkanımıza başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

"Akdeniz; artık göç veren değil, göç alan bir ilçe"

Ziyaretleri dolayısıyla MHP'li heyete teşekkür eden Başkan Gültak da Akdeniz'in, Mersin'in en önemli ve en hassas ilçelerinden birisi olduğunun altını çizdi. Göreve gelir gelmez hiçbir ayırım yapmadan tüm vatandaşlara eşit ve kaliteli hizmet verdiklerini vurgulayan Gültak, "Halkımızın tercihi ve teveccühü ile seçilerek göreve geldik. Geçmişte ihmal edilen, kaderine terk edilen Akdeniz'i ve vatandaşlarımızı, hizmet ve projelerle buluşturduk. Akdeniz'i dönüştürmek için tüm birimlerimizle birlikte elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Aradan geçen yaklaşık 2,5 yılda bu değişimin meyvelerini toplamaya başladık. Akdeniz gerçekten değişiyor ve güzelleşiyor. Akdeniz; artık göç veren değil, tam tersine göç alan bir ilçe haline geliyor" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Gültak, Mersin Milletvekili Kılavuz'u ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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